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Опубликовано: Сегодня, 18:14

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Более 20 школьников участвуют в олимпиаде акима Каракиянского района

Олимпиада акима Каракиянского района проводится среди учащихся 11 классов общеобразовательных школ, претендующих на знак «Алтын белгі» и аттестат с отличием, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата района.

Фото Центра общественных коммуникаций
Отмечено, что цель олимпиады заключается в выявлении и поддержке одарённых детей, повышении их творческих способностей, интереса и стремления к получению образования.

В мероприятии, которое впервые проводится в Каракие, приняли участие аким района Сымбат Торетаев, учителя-ветераны и руководители организаций образования.

Аким района поздравил участников, а их 22, с открытием олимпиады и пожелал всем удачи.

- Сегодняшнюю олимпиаду можно назвать одним из мероприятий по повышению качества образования района. В настоящее время главенствует эра знаний. Для сохранения целостности страны, государства, национальных ценностей и достижения перспектив современной молодёжи прежде всего необходимо качественное образование. Уверен, что учащиеся покажут хорошие знания и продемонстрируют высокие показатели, - обратился к участникам олимпиады Сымбат Торетаев.

Он ознакомился с работой общеобразовательной школы №1 и пожелал коллективу удачи.




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Более 20 школьников участвуют в олимпиаде акима Каракиянского района


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