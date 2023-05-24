Более 20 школьников участвуют в олимпиаде акима Каракиянского района

Назад Вперед





Отмечено, что цель олимпиады заключается в выявлении и поддержке одарённых детей, повышении их творческих способностей, интереса и стремления к получению образования.В мероприятии, которое впервые проводится в Каракие, приняли участие аким района Сымбат Торетаев, учителя-ветераны и руководители организаций образования.Аким района поздравил участников, а их 22, с открытием олимпиады и пожелал всем удачи.- Сегодняшнюю олимпиаду можно назвать одним из мероприятий по повышению качества образования района. В настоящее время главенствует эра знаний. Для сохранения целостности страны, государства, национальных ценностей и достижения перспектив современной молодёжи прежде всего необходимо качественное образование. Уверен, что учащиеся покажут хорошие знания и продемонстрируют высокие показатели, - обратился к участникам олимпиады Сымбат Торетаев.Он ознакомился с работой общеобразовательной школы №1 и пожелал коллективу удачи.