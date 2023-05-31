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Опубликовано: Сегодня, 18:19

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В Мангистау проводят разъяснительную работу по подготовке  летних оздоровительных лагерей

Департаментом санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области проводится разъяснительная работа по подготовке  летних оздоровительных лагерей. Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщил заместитель руководителя департамента регионального санитарно-эпидемиологического контроля Асылбек Шаров.

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области
Всего в Мангистауской области в летний сезон планируется открыть 98 оздоровительных лагерей. Из них 4-за городом, 94 пришкольных. По словам спикера, в этом году оздоровительные лагеря посетят более 18 тысяч детей. В связи с этим проводится разъяснительная работа для родителей по профилактике инфекционных заболеваний и пищевых отравлений детей.

- Желательно заранее подготовить ребёнка к лагерю. Объясните ему правила личной гигиены, расскажите о последствиях пищевого отравления и профилактике острых кишечных инфекций. Выбирая места для отдыха, обязательно уделяйте особое внимание детской спальне, меню и безопасности. Важно иметь в лагере охрану и медицинский персонал. Не менее важно, чтобы ребёнок весело провёл каникулы, был в приподнятом настроении. Однако здоровье ребёнка должно оставаться на первом месте, - сказал Асылбек Шаров.

В ходе брифинга спикер отметил, что в летний период среди детей чаще всего выявляются заражения острыми кишечными инфекциями и создаются благоприятные условия для прогрессирования заболевания.

- Прежде всего, не стоит покупать продукты питания у случайных людей, в сомнительных, несанкционированных местах, на улицах, поскольку высока вероятность приобретения испорченного продукта с истекшим сроком годности, содержащего возбудителей кишечных и паразитарных инфекций. Летом, как взрослые, так и дети, долны потреблять больше полезных для организма, богатых витаминами фруктов и овощей. Однако через немытые плодоовощные продукты в организм ребёнка могут попасть различные кишечные инфекции, поэтому обязательно тщательно мойте овощи и фрукты перед употреблением, - сказал Асылбек Шаров.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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