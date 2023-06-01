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Опубликовано: Сегодня, 19:45

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В Актау прошёл экологический конкурс

В Актау в честь Международного Дня защиты прав детей и Всемирного дня охраны окружающей среды прошёл конкурс рисунков, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области
Конкурс проводился с целью дальнейшего сохранения окружающей среды, повышения экологической культуры среди детей, воспитания социально и экологически ответственных граждан.

С приветственным словом к участникам обратился Руслан Тукенов,  руководитель департамента экологии Мангистауской области.

- Праздник защиты прав детей совпадает со Всемирным днём охраны окружающей среды. Уверен, что сегодняшний конкурс подарит всем прекрасное настроение. Желаю участникам удачи, - сказал Руслан Тукенов.

В конкурсе приняли участие дети в возрасте от 5 до 17 лет. Они представили около двадцати своих работ.

Победителей конкурса рисунков специалисты областного департамента экологии наградили специальными дипломами, денежными сертификатами и памятными подарками.

- Согласно решению жюри, первое место заняла учащаяся колледжа Александра Короткова, второе место заслуженно заняли рисунки, представленные Раяной Токбаевой и Аяном Атшыбаевым. Третье место поделили Анеля Нурымова, Диляра Мустажаева и Тамара Баранова.
Всем участникам  были вручены подарки, - рассказали организаторы.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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