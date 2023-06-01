В Актау прошёл экологический конкурс

Конкурс проводился с целью дальнейшего сохранения окружающей среды, повышения экологической культуры среди детей, воспитания социально и экологически ответственных граждан.



С приветственным словом к участникам обратился Руслан Тукенов, руководитель департамента экологии Мангистауской области.



- Праздник защиты прав детей совпадает со Всемирным днём охраны окружающей среды. Уверен, что сегодняшний конкурс подарит всем прекрасное настроение. Желаю участникам удачи, - сказал Руслан Тукенов.



В конкурсе приняли участие дети в возрасте от 5 до 17 лет. Они представили около двадцати своих работ.



Победителей конкурса рисунков специалисты областного департамента экологии наградили специальными дипломами, денежными сертификатами и памятными подарками.



- Согласно решению жюри, первое место заняла учащаяся колледжа Александра Короткова, второе место заслуженно заняли рисунки, представленные Раяной Токбаевой и Аяном Атшыбаевым. Третье место поделили Анеля Нурымова, Диляра Мустажаева и Тамара Баранова.

Всем участникам были вручены подарки, - рассказали организаторы.