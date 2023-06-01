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Опубликовано: Сегодня, 19:46

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В Актау военнослужащие поздравили детей с праздником

В канун Дня защиты детей военнослужащие базы материально-технического обеспечения регионального командования «Запад» поздравили детей с праздником. Об этом сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу Актауского гарнизона.

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области
В ходе мероприятия дети приняли участие в танцах с родителями и в интерактивной программе аниматоров, провели спортивные игры, рисовали рисунки на асфальте цветными красками.

Детей военнослужащих на территории военного городка встречали сказочные герои, маленькие гости участвовали в различных играх, и, конечно, для ребят был накрыт праздничный стол.

- Дети - светлое будущее нашей суверенной страны, а значит, самое интересное в жизни человека - это ребёнок. Я считаю, что, если мы воспитываем детей в духе патриотизма и доброты, это результат нашей работы и будущего, - отметил подполковник Рустам Мендыбаев, командир войсковой части 75488.

Мероприятие для маленьких детей завершилось памятным фотографированием, а также угощением мороженым и другими сладостями.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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