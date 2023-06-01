В Актау военнослужащие поздравили детей с праздником

В ходе мероприятия дети приняли участие в танцах с родителями и в интерактивной программе аниматоров, провели спортивные игры, рисовали рисунки на асфальте цветными красками.



Детей военнослужащих на территории военного городка встречали сказочные герои, маленькие гости участвовали в различных играх, и, конечно, для ребят был накрыт праздничный стол.



- Дети - светлое будущее нашей суверенной страны, а значит, самое интересное в жизни человека - это ребёнок. Я считаю, что, если мы воспитываем детей в духе патриотизма и доброты, это результат нашей работы и будущего, - отметил подполковник Рустам Мендыбаев, командир войсковой части 75488.



Мероприятие для маленьких детей завершилось памятным фотографированием, а также угощением мороженым и другими сладостями.