Тупкараганцы одновременно спели гимн

В мероприятии приняли участие заместитель акима района Талгат Алтынгалиев, председатель районного суда Едиге Бегенов, руководители отделов, молодёжь и спортсмены.



Праздничное мероприятие официально открыл заместитель акима района Талгат Алтынгалиев, который поздравил с Днём символов.



- Государственные символы - это подлинное отражение нашей многовековой истории. Его содержательные символы раскрывают наше вчерашнее прошлое и определяют нашу цель на завтра. Через символы формируется образ нашей нации перед миром. Поэтому этот день - праздник патриотизма и чести для всех казахстанцев. Уважение к нашим символам - это мера того, насколько хорошо граждане осознают, что они являются гражданами своей страны, чувства доверия и любви к будущему Казахстана. Флаг, герб и гимн являются символом сбывшейся мечты свободной нации, которая веками жаждала своей государственности. В конечном счёте, сама Родина берёт свое начало именно с этих символов. Их почитают, прижимая их к сердцу и касаясь лбом флага, они становятся высокими гражданами суверенной страны. Поэтому государственные символы имеют большое значение и особое место в привнесении патриотизма в сердца каждого гражданина, - сказал Талгат Алтынгалиев.



С приветственным словом выступил председатель районного суда Едиге Бегенов.



Он напомнил, что 4 июня 1992 года были утверждены государственные символы, а 4 июня 2007 года был принят Конституционный Закон Республики Казахстан «О государственных символах Республики Казахстан».