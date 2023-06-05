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Опубликовано: Сегодня, 18:12

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Тупкараганцы одновременно спели гимн

В Тупкараганском районе в честь 4 июня – Дня государственных символов состоялось одновременное исполнение гимна, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата района.

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области
В мероприятии приняли участие заместитель акима района Талгат Алтынгалиев, председатель районного суда Едиге Бегенов, руководители отделов, молодёжь и спортсмены.

Праздничное мероприятие официально открыл заместитель акима района Талгат Алтынгалиев, который поздравил с Днём символов.

- Государственные символы - это подлинное отражение нашей многовековой истории. Его содержательные символы раскрывают наше вчерашнее прошлое и определяют нашу цель на завтра. Через символы  формируется образ нашей нации перед миром. Поэтому этот день - праздник патриотизма и чести для всех казахстанцев. Уважение к нашим символам - это мера того, насколько хорошо граждане осознают, что они являются гражданами своей страны, чувства доверия и любви к будущему Казахстана. Флаг, герб и гимн являются символом сбывшейся мечты свободной нации, которая веками жаждала своей государственности. В конечном счёте, сама Родина берёт свое начало именно с этих символов. Их почитают, прижимая их к сердцу и касаясь лбом флага, они становятся высокими гражданами суверенной страны. Поэтому государственные символы имеют большое значение и особое место в привнесении патриотизма в сердца каждого гражданина, - сказал Талгат Алтынгалиев.

С приветственным словом выступил председатель районного суда Едиге Бегенов.

Он напомнил, что 4 июня 1992 года были утверждены государственные символы, а 4 июня 2007 года был принят Конституционный Закон Республики Казахстан «О государственных символах Республики Казахстан».



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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