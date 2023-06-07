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Опубликовано: Сегодня, 12:48

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В Актау состоялась официальная церемония открытия XII летней Универсиады

В спорткомплексе «Мангистау-Арена» 5 июня состоялась официальная церемония открытия XII летней Универсиады среди студентов вузов страны, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы акима Мангистауской области.
Мероприятие началось с парада команд-участниц и продолжилось театрализованным представлением.

В мероприятии приняли участие глава региона Нурлан Ногаев, вице-министр науки и высшего образования РК Куаныш Ергалиев, студенты и представители более 50 университетов из всех регионов страны.

В Актау состоялась официальная церемония открытия XII летней Универсиады


- Для укрепления сотрудничества тюркских государств в сфере образования и науки Касым-Жомарт Токаев предложил в этом году организовать в Казахстане ІІ тюркскую Универсиаду. Поэтому Универсиада в Актау отличается от предыдущей.
В этот раз победители получат путевки на Всемирную Универсиаду, которая пройдет в Китае и Турции. Проводимое мероприятие имеет большое значение для страны, региона и города. Спортивные состязания повышают интерес населения к спорту. Это, в свою очередь, вносит большой вклад в развитие спорта. Желаю всем спортсменам удачи, - сказал Нурлан Ногаев.

В Актау состоялась официальная церемония открытия XII летней Универсиады


В Универсиаде принимают участие около трех тысяч студентов более чем из 50 вузов Казахстана. Они соревнуются в 17 видах спорта. В последний раз Универсиада проводилась в каждом городе на базе нескольких университетов, а в этом году все спортивные игры и соревнования проходят только в Актау. Соревнования, стартовавшие 24 мая, продлятся до 24 июня.

В Актау состоялась официальная церемония открытия XII летней Универсиады



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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