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Опубликовано: Сегодня, 13:49

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Госслужащие во главе с акимом Мунайлинского района победили в волейбольных баталиях

В соревнованиях по волейболу среди государственных служащих команда Мунайлинского района одержала победу, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата района.

Фото Центра общественных коммуникаций
Сборная, которую возглавил аким района Ержан Кумискалиев, награждена золотыми медалями соревнований.

В Мангистауской областной спартакиаде, прошедшей в спортивном комплексе «Бесшокы» села Мангистау приняли участие 6 групп из Мангистауского, Бейнеуского района и города Жанаозен.

В ходе игры команда из Мунайлы показала напряженную игру.

- Мы обыграли команды из Жанаозена и Бейнеуского района со счетом 2:0. В четвертьфинале мы одержали верх над командой управления государственных доходов с таким же счетом. В финальной игре обыграли соперников из Мангистауского района со счетом 2:1. Все хорошо организовано. Соревнования прошли интересно, - сказал Жансерик Каирханулы, главный специалист Мунайлинского районного отдела предпринимательства и сельского хозяйства.




Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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Госслужащие во главе с акимом Мунайлинского района победили в волейбольных баталиях


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