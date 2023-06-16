Новобранцы Военно-морских сил приняли воинскую присягу

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Солдаты срочной службы, призванные в ряды военных моряков из четырёх регионов страны, а именно, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской областей, также из столицы - города Астаны, весной этого года торжественно приняли воинскую присягу на верность Родине.В торжественной церемонии принял участие заместитель главнокомандующего военно-морских сил, полковник Жумабек Хасенов, руководители местных органов власти, ветераны Вооруженных сил, а также командиры воинских частей Актауского гарнизона. Будущих защитников Родины со знаменательным в их жизни событием поздравило командование воинской части.Командир Военно-морской базы капитан 2 ранга Бауыржан Муратулы обратился к матросам: «Сегодня у вас знаменательный, праздничный день. День принятия военной присяги. С оружием в руках вы даете присягу своему Отечеству – Республике Казахстан. Вы настоящие патриоты своей Родины, будьте верны присяге, и в конце хочу вам пожелать «Попутного ветра и семь футов под килем!»Поддержать своих защитников из разных уголков страны съехались родные и близкие. Всего свыше 100 человек.Мама одного из матросов Юнна Парфёнова из города Аксу обратилась к собравшимся: «Это ответственный день не только для вас, но и для нас, ваших родителей. Мы знаем, что вы с честью выполните свой воинский долг. Обретете новых товарищей, потому что воинская дружба – это на всю жизнь. Мы гордимся вами. Не забывайте про нас и делитесь своими впечатлениями, а мы будем вас ждать»Гостям показали казарму и столовую воинской части, образцы вооружения и военной техники, элементы рукопашного боя, дефиле с оружием, также силами творческой группы военнослужащих устроили для них праздничный концерт.После проведения для молодого пополнения воинской присяги командование части провело беседу с родными и близкими, в ходе которой они получили ответы на все волнующие их вопросы. Затем солдатам предоставили увольнение на выходные дни.