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ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 18:57

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Государство компенсирует часть затрат на развитие туризма в Мангистау

Для развития туризма и создания новых рабочих мест государство предлагает сразу несколько инструментов поддержки предпринимателей, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото центра общественных коммуникаций
В рамках поддержки предпринимателей государством предоставляются субсидии. Согласно закону Республики Казахстан от 30 апреля 2021 года № 34-VII КРЗ «О внесении измений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам туристской деятельности», предоставляются следующие преференции:

1. Субсидирование туроператоров, за каждого иностранного туриста – 15 тысяч тенге;

2. Возмещение затрат на строительство и реконструкцию туристических объектов – 10%;

3. Возмещение затрат на строительство придорожного сервиса – 10%;

4. Возмещение затрат на приобретение автобусов для туристической деятельности – 25%;

5. Субсидирование санитарно-гигиенических узлов – 83 300 тенге;

6. Субсидирование приобретения детских авиабилетов Kids go free – 100%.

Кроме субсидирования предпринимателям предоставляют льготные кредиты через АО «Фонд развития предпринимательства «ДАМУ» согласно Национальному проекту развития предпринимательства.

За последние два года в Мангистау кредитные средства получили 14 предпринимателей, одним из которых является владелец гостиничного комплекса «Достар» Тимур Абдукаримов. Благодаря господдержке у предпринимателя появилась возможность провести реконструкцию объекта.

В последнее время растёт интерес к внутреннему туризму среди населения страны. В формате all inclusive в Актау работают два гостиничных комплекса.

По данным Министерства культуры и спорта Актау вошел в пятерку самых посещаемых городов Казахстана. С января по апрель этого года город посетили 220 660 гостей. А к летнему сезону интерес к центру Мангистауской области со стороны туристов возрос до 20 процентов.

По дополнительным вопросам можно обратиться в управление туризма Мангистауской области, позвонив по номерам: 8 (7292) 42-03-08, 8-701-139-32-75



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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