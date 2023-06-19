Государство компенсирует часть затрат на развитие туризма в Мангистау

В рамках поддержки предпринимателей государством предоставляются субсидии. Согласно закону Республики Казахстан от 30 апреля 2021 года № 34-VII КРЗ «О внесении измений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам туристской деятельности», предоставляются следующие преференции:



1. Субсидирование туроператоров, за каждого иностранного туриста – 15 тысяч тенге;



2. Возмещение затрат на строительство и реконструкцию туристических объектов – 10%;



3. Возмещение затрат на строительство придорожного сервиса – 10%;



4. Возмещение затрат на приобретение автобусов для туристической деятельности – 25%;



5. Субсидирование санитарно-гигиенических узлов – 83 300 тенге;



6. Субсидирование приобретения детских авиабилетов Kids go free – 100%.



Кроме субсидирования предпринимателям предоставляют льготные кредиты через АО «Фонд развития предпринимательства «ДАМУ» согласно Национальному проекту развития предпринимательства.



За последние два года в Мангистау кредитные средства получили 14 предпринимателей, одним из которых является владелец гостиничного комплекса «Достар» Тимур Абдукаримов. Благодаря господдержке у предпринимателя появилась возможность провести реконструкцию объекта.



В последнее время растёт интерес к внутреннему туризму среди населения страны. В формате all inclusive в Актау работают два гостиничных комплекса.



По данным Министерства культуры и спорта Актау вошел в пятерку самых посещаемых городов Казахстана. С января по апрель этого года город посетили 220 660 гостей. А к летнему сезону интерес к центру Мангистауской области со стороны туристов возрос до 20 процентов.



По дополнительным вопросам можно обратиться в управление туризма Мангистауской области, позвонив по номерам: 8 (7292) 42-03-08, 8-701-139-32-75