Глава МИИР РК посетил ряд объектов в Мангистауской области

В частности, министр ознакомился с ходом строительства опреснительного завода «Каспий». Для обеспечения стабильным водоснабжением жителей Мунайлинского, Тупкараганского и Каракиянского районов в рамках бюджетного кредитования на реализацию данного проекта выделено 12,3 млрд тенге. На сегодняшний день строительно-монтажные работы на объекте выполнены на 80%.



Следующим пунктом посещения была компания «Судовое оборудование и сервис», деятельность которой нацелена на ремонт и техническое обслуживание кораблей, катеров и морских судов, строительство кораблей и плавучих конструкций. Компании предоставлены эксклюзивные права для производства судоремонтных работ на базе поддержки морских нефтяных операций «Аташ», принадлежащей ТОО «Балыкшы». За время существования компании успешно отработано более 140 проектов по регламентированному техническому обслуживанию.



Далее глава ведомства ознакомился с деятельностью машиностроительного предприятия ТОО «Каскор-МашЗавод». Работа компании нацелена на производство нефтепромыслового оборудования для добычи нефти и газа. Предприятие оснащено высокотехнологичным оборудованием и предлагает широкий спектр продукции, включая производство металлоконструкции разной степени сложности для нефтегазового сектора.



По словам руководителя ТОО Булата Архарова, выпускаемая продукция по достоинству оценена на многих престижных конкурсах и выставках областного, республиканского и международного масштаба.



«В настоящее время наша компания имеет устойчивые партнерские отношения с крупными ведущими компаниями Казахстана, работающими в нефтегазовой отрасли. У нас есть собственная материально-техническая база, которая позволяет реализовывать проекты любой сложности в производстве, высокотехнологическое оборудование и команда высококвалифицированных сотрудников. В планах стоит дальнейшее развитие производственных мощностей, увеличение прибыли и доли рынка, выход на международный рынок сбыта, внедрение передовых технологий и философии Кайдзен на всех этапах производства», отметил Б.Архаров.



В рамках рабочего визита в регион Марат Каримжанович побывал и на предприятии АО «КазАзот». В прошлом году компания выпустила 310 тыс. тонн аммиачной селитры. По итогам 2022 года объем экспорта составил 17,8 тыс. тонн. Всего на предприятии трудятся более 1250 сотрудников. По словам руководства, компания уделяет особое внимание созданию безопасных условий труда. В частности, у каждого работника предприятия есть карта ежесменной оценки риска. Это один из основных инструментов в обеспечении безопасности на предприятии.



Также в этот день глава МИИР РК посетил канализационно-очистные сооружения г.Актау. На сегодняшний день в городе действует 2 КОС. В связи с ростом населения и ликвидацией КОС №1 в 2021 году разработано ПСД и получено положительное заключение госэкспертизы по строительство канализационных очистных сооружений №2 (КОС-2) г.Актау мощностью 40 тыс.м3/сутки. Общая стоимость проекта составляет 7,5 млрд тенге.