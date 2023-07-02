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Опубликовано: Вчера, 16:59

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Марат Карабаев проверил реализацию планов развития морских портов Мангистауской области

Глава МИИР РК в ходе двухдневного рабочего визита в Мангистаускую область проверил ход ремонтных работ на автотрассах «Курык-Жетыбай» и «Доссор-Кульсары- Бейнеу».

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области
Капитальный ремонт участка 0-64 км автодороги «Курык-Жетыбай» ведёт ТОО «Акжол курылыс». На проведение работ выделено 11,7 млрд тенге, работы должны быть завершены в 2024 году. На сегодняшний день продолжаются работы по устройству всех конструктивных слоёв. Средний ремонт дороги «Доссор-Кульсары-Бейнеу» на отрезке между 210 и 311 километрами также должен быть завершен в следующем году.

Министр отметил, что на развитие сети дорог Мангистауской области в 2023 году выделено 17,7 млрд тенге.

Затем Марат Карабаев ознакомился с деятельностью крупных объектов транспортной инфраструктуры на Каспии.

Руководитель министерства посетил предпортовую железнодорожную станцию порта Курык, причалы ТОО «ЕРСАЙ Каспиан Констрактор» в заливе Александра Бековича-Черкасского, а также Многофункциональный морской терминал «Саржа», который строится компанией «Сеймург Инвест» за счёт частных инвестиций в рамках развития транзитно-транспортного потенциала страны.

Далее министр провёл встречи в морских портах Курык и Актау, а также проверил деятельность Актауского морского северного терминала. В порту Курык обсуждено строительство предпаромной сортировочной станции и зернового терминала мощностью 1 млн тонн в год, который позволит увеличить его пропускную способность в направлении Ирана и Кавказского региона.

В Актауском морском торговом порту основной темой встречи стали рабочие вопросы создания контейнерного хаба и дноуглубления прилегающей акватории, а также удлинения причала №3, восстановления нефтеналивных причалов и обновления парка перегрузочной техники.

В завершение рабочей поездки Марат Карабаев посетил СЭЗ «Морпорт Актау», где ознакомился с деятельностью экономической зоны, перспективами развития и проблемными вопросами.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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