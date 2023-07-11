Фестивали, творческие вечера артистов и молодёжные концерты: как развивается сфера культуры в Мангистау

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Особую значимость для региона имело 20-летие областного музыкально-драматического театра им. Н. Жантурина, к которому было приковано внимание большинства деятелей искусства Казахстана. Торжественное мероприятие в честь юбилейной даты посетили многие уважаемые деятели культуры, в том числе выдающийся казахский деятель кино и театра Асанали Ашимов, театральный критик Еркин Жуасбек, профессор Казахской Национальной академии искусств имени Т.Жургенова Анар Еркебай, заслуженный деятель РК Аубакир Рахимов, ректор Казахской Национальной академии искусств им. Т. Жургенова Азамат Сатыбалды и многие другие.Стоит также отметить, что со стороны государства оказывается поддержка театру: в этом году на проведение ремонтных работ фасада здания будет выделено свыше 247 миллионов тенге. Реставрация театра должна положительно повлиять на работу артистов, а также сделает пребывание любителей искусства в театре более комфортным.Еще одну важную дату отметили в этом году артисты танцевального коллектива «Жорга». Ансамбль «Жорга» - один из лучших танцевальных коллективов, творчество которого известно не только в нашем городе и в Казахстане, но и за рубежом.Поздравить коллектив с юбилеем приехали многочисленные гости, среди которых были известные артисты из разных регионов страны: народная артистка РК Гульжан Талпакова, отличник культуры РК Гайникамал Бейсенова, заслуженный артист РК, профессор Тойган Изим, председатель общества деятелей хореографического искусства Агимбаев Еркебулан и другие.Кроме того, в этом году в Актау предусмотрены мероприятия, направленные на стимулирование деятельности творческих объединений и организаций, меры поддержки молодых талантов, видных представителей культуры и искусства. Так, например, за последнее время в областном центре состоялись творческие вечера лауреата ордена «Құрмет» Светкали Нуржана, поэтессы Анар Шамшадиновой, заслуженного артиста Нурлан Онербаева,эстрадной певицы Елены Абдыкаликовой.- Большинство мероприятий прошли в открытом формате, т.е. для зрителей вход был свободным. Около 130 тысяч жителей области имели возможность стать зрителями проведенных более 3000 мероприятий. В районах и городах прошли различные конкурсы, индивидуальные творческие вечера и праздничные концерты. В целях организации культурного досуга жителей области данные мероприятия будут проводиться и впредь, - сказал Абулкаир Байпаков, руководитель Управления культуры, архивов и документации Мангистауской области.Как отметил руководитель управления, в ближайшее время в регионе был организован республиканский айтыс акынов. А также планируется творческий вечер заслуженного деятеля культуры Казахстана Акуштап Бактыгереевой, XIII областной фестиваль искусств «Звезды Мангистау», традиционный конкурс певцов «Ән-дария», II Республиканский симпозиум художников.Для представителей молодёжи в Актау реализуют проект молодёжного объединения Aktownx под названием «Жиналайык». Инициатива предназначена для поддержки талантливых певцов и танцоров.Проект предусматривает четыре этапа, каждый из которых направлен на развитие и раскрытие потенциала участников. Составляющие этапы включают в себя мастер-классы, отборочные туры, тренировки и подготовку к финальному концерту.Заключительный концерт проекта «Жиналайык» состоится 12 августа 2023 года.