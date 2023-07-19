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Опубликовано: Сегодня, 18:21

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В Мангистау идёт набор на воинскую службу по контракту

В Мангистауской области идёт набор на воинскую службу по контракту в Пограничную службу КНБ РК. Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщил начальник отдела кадров Департамента Пограничной службы КНБ РК по Мангистауской области Аслан Калин.

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области
По словам спикера, в Пограничную службу по контракту требуются водители, дизелисты-электрики, мотористы, повара, фельдшеры, радиосвязисты.

- За 31 год в пограничной службе произошло много изменений. Из года в год уделяется внимание военной технике и одежде, обеспечению бесплатными медицинскими услугами и улучшению социальных условий. Поэтому ищем ответственных специалистов. Если у граждан есть особые достижения в области спорта, мы также принимаем их в специальные подразделения, - сказал Аслан Калин.

Алтынбек Жумагалиев, консультант отдела кадров Департамента Пограничной службы, рассказал о требованиях и заработной плате, предоставляемых гражданам, поступающим на воинскую службу по контракту, о создаваемых условиях.

- Прежде всего, претенденты должны быть гражданами РК. Важно, чтобы не было проблем со здоровьем. Принимаем граждан со средним, средне-специальным,  высшим образованием в возрасте от 18 до 32 лет. Кроме того, контрактникам будет предоставлена бесплатная сезонная форма, минимальная заработная плата в размере 200 тысяч тенге. Наряду с бесплатным медицинским обеспечением, каждому члену семьи назначается жилищная выплата в размере 58 500 тенге. А на ежегодный отпуск будет отводиться 45 дней, не включая дорогу, - сказал Алтынбек Жумагалиев.

Отметим, что заявки принимаются по адресу: г. Актау, 1 микрорайон, дом 13. Более подробную информацию можно получить, обратившись по номеру 460-624.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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