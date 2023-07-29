Мангистауский дзюдоист стал бронзовым призером Всемирной Универсиады

Сунгат принес первую бронзовую медаль в копилку сборной Казахстана.



Выступавший в весовой категории 66 кг, Сунгат боролся с соперником из Узбекистана Абдурахимом Нутфуллоевым за бронзовую медаль и выиграл. В схватках с представителями из Венгрии, Туркменистана и Азербайджана Сунгат одержал победу. Уступил только японскому спортсмену в полуфинале.



За сборную Казахстана 30 июля выступит еще один мангистауский дзюдоист в категории 73 кг Аскар Наркулов.



После почти четырехлетнего перерыва огонь летней Универсиады снова зажегся. Два года назад в Китае должны были пройти Всемирные студенческие игры, но из-за пандемии коронавируса соревнования были отложены. В 18 видах спорта будут представлены 10 тысяч спортсменов.



Сборная Казахстана была сформирована по итогам республиканской Универсиады, прошедшей в Актау. В итоге 90 лучших спортсменов получили путевки на состязания и выступят в 11 дисциплинах: стрельбе из лука, спортивной гимнастике, легкой атлетике, фехтовании, дзюдо, художественной гимнастике, стрельбе, плавании, теннису, тхэквондо и ушу.



На Универсиаде в Китае будут разыграны 269 комплектов медалей.



Универсиада проходит с 28 июля по 8 августа.