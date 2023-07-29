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Опубликовано: Вчера, 21:08

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Мангистауский дзюдоист стал бронзовым призером Всемирной Универсиады

Мангистауский дзюдоист Сунгат Жубаткан стал бронзовым призером Всемирной Универсиады, проходящей в китайском городе Чэнду, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областного управления спорта.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
Сунгат принес первую бронзовую медаль в копилку сборной Казахстана.

Выступавший в весовой категории 66 кг, Сунгат боролся с соперником из Узбекистана Абдурахимом Нутфуллоевым за бронзовую медаль и выиграл. В схватках с представителями из Венгрии, Туркменистана и Азербайджана Сунгат одержал победу. Уступил только японскому спортсмену в полуфинале.

За сборную Казахстана 30 июля выступит еще один мангистауский дзюдоист в категории 73 кг Аскар Наркулов.

После почти четырехлетнего перерыва огонь летней Универсиады снова зажегся. Два года назад в Китае должны были пройти Всемирные студенческие игры, но из-за пандемии коронавируса соревнования были отложены. В 18 видах спорта будут представлены 10 тысяч спортсменов.

Сборная Казахстана была сформирована по итогам республиканской Универсиады, прошедшей в Актау. В итоге 90 лучших спортсменов получили путевки на состязания и выступят в 11 дисциплинах: стрельбе из лука, спортивной гимнастике, легкой атлетике, фехтовании, дзюдо, художественной гимнастике, стрельбе, плавании, теннису, тхэквондо и ушу.

На Универсиаде в Китае будут разыграны 269 комплектов медалей.

Универсиада проходит с 28 июля по 8 августа.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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