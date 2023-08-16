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ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 12:33

Просмотров: 1501

Устранение причин остановки энергоблока МАЭК: специалисты рассказали о ходе ремонтных работ

Представители исполнительных органов активно координируют и контролируют процесс ремонтных работ, чтобы обеспечить оперативное и бесперебойное энергоснабжение населения региона.

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области
Ремонтные работы ведут на ТЭС на энергоблоке №1 и №3, уже завершен демонтаж контактных колец и изоляционной втулки. В настоящее время ТОО «Кернеу» занимается восстановлением нового изоляционного слоя круглосуточно. Специалисты МАЭК проводят измерения сопротивления изоляции ротора, затем будет проведена обратная сборка оборудования. При успешных измерениях изоляции будет установлен щеточно-контактный аппарат генератора энергоблока №3.

На энергоблоке №1 уже установлены экранные трубы правого солевого отсека, и в настоящее время проводится обваривание вставок на остальных экранных трубах. По завершении всех монтажных работ планируется провести контрольную проверку металла сварных стыков, после чего будут проведены гидравлические испытания.

- На данный момент после агрегации ТЭС ведутся ремонтные работы. В настоящее время по замене по правому солевому отсеку после агрегата № 1 меняются трубы. Работы ведутся круглосуточно на ремонтном заводе, - рассказал начальник смены ТЭС Сакен Заманов.

Напомним, 11 августа отключился энергоблок №3 на ТЭС с нагрузкой 142 МВт.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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Комментарии ( 2 )

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Placida (Посетители) Сегодня, 15:24
Цитата: OlegVak
координируют


Даа...В акимате есть специалисты по ремонтным работам энергоблока? Серьезно?
 
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  • Placida
  • Iron man
 OlegVak (Посетители) Сегодня, 14:57
"Представители исполнительных органов активно координируют и контролируют процесс ремонтных работ" А что эти органы понимают в процессе ремонтных работ, что бы его контролировать?
 
 

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