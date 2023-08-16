Устранение причин остановки энергоблока МАЭК: специалисты рассказали о ходе ремонтных работ

Ремонтные работы ведут на ТЭС на энергоблоке №1 и №3, уже завершен демонтаж контактных колец и изоляционной втулки. В настоящее время ТОО «Кернеу» занимается восстановлением нового изоляционного слоя круглосуточно. Специалисты МАЭК проводят измерения сопротивления изоляции ротора, затем будет проведена обратная сборка оборудования. При успешных измерениях изоляции будет установлен щеточно-контактный аппарат генератора энергоблока №3.



На энергоблоке №1 уже установлены экранные трубы правого солевого отсека, и в настоящее время проводится обваривание вставок на остальных экранных трубах. По завершении всех монтажных работ планируется провести контрольную проверку металла сварных стыков, после чего будут проведены гидравлические испытания.



- На данный момент после агрегации ТЭС ведутся ремонтные работы. В настоящее время по замене по правому солевому отсеку после агрегата № 1 меняются трубы. Работы ведутся круглосуточно на ремонтном заводе, - рассказал начальник смены ТЭС Сакен Заманов.



Напомним, 11 августа отключился энергоблок №3 на ТЭС с нагрузкой 142 МВт.