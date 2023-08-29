Два мангистауских спортсмена побывали на приеме у Премьер-Министра РК

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Алихан Смаилов встретился с победителями ХХХІ Всемирной летней Универсиады, которая проходила с 28 июля по 8 августа в китайском городе Чэнду.В студенческую сборную Казахстана вошли 90 спортсменов по 11 видам спорта. В их числе Сунгат Жубаткан и Аскар Наркулов из Мангистау. Во встрече также принял участие министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек.Сборная команда заняла 20-е место в общем медальном зачете из 119 стран. Две бронзовые медали для сборной Казахстана по дзюдо завоевали представители Мангистау Сунгат Жубаткан в весовой категории 66 кг и Аскар Наркулов в весовой категории 73 кг.Премьер-Министр отметил, что казахстанские атлеты из студенческой молодежи достойно проявили себя на этих международных соревнованиях.- Казахстанцы гордятся вашей победой. Вы высоко подняли честь нашей страны в Китае, - сказал Алихан Смаилов.Как отметил Алихан Смаилов, казахстанский спорт нуждается в новых именах. Поэтому сегодняшняя победа в Универсиаде - это реальный шаг к олимпийским достижениям в будущем.