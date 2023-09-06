Центральную районную больницу в Мунайлинском районе введут в эксплуатацию до конца 2024 года

- Обеспечение контроля за строительством больниц и поликлиник - наша обязанность перед обществом. Строительство больниц и поликлиник - это не просто вложение средств в каменные стены, это инвестиции в здоровье и будущее наших граждан, вне зависимости от того, где они живут - в городе или селе. В своем последнем Послании народу Казахстана Глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость уделить особое внимание комплексному улучшению медицинской инфраструктуры, в том числе через государственно-частное партнерство. Президент также поручил увеличить количество грантов на подготовку в резидентуре на 70% с начала следующего года в течение трех лет. Все эти меры направлены на фактическое улучшение здоровья нации, - отметил Нурлан Ногаев.

Руководитель управления здравоохранения Мангистауской области Аманбек Жумыров подчеркнул, что региональный комплексный план на 2023 год включает в себя реализацию 12 важных мероприятий.Одним из таких мероприятий является строительство медицинской амбулатории на 50 приемов в смену, которая будет функционировать в жилом массиве «Рауан», недалеко от Актау. Строительство данной амбулатории началось в 2022 году при участии частного инвестора и было успешно завершено, здание введено в эксплуатацию в 2023 году.Согласно плану строительства медицинских амбулаторий на 2023 год, также была построена и введена в эксплуатацию медицинская амбулатория в селе С. Шапагатов благодаря частным инвестиционным проектам. Кроме того, средства из местного бюджета были выделены для завершения строительства медицинской амбулатории в микрорайоне Акбулак города Жанаозен.В перспективе также предполагается завершение строительства центральной районной больницы в Мунайлинском районе и ее ввод в эксплуатацию к концу 2024 года.В 34А микрорайоне Актау ведутся подготовительные работы по строительству поликлиники на 300 посещений в смену, осуществляемые через механизм государственно-частного партнерства. Средства из местного бюджета были выделены для проведения конкурса на разработку проектной документации.Кроме того, в соответствии с комплексным планом развития средства из местного бюджета используются для разработки проектов строительства медицинских пунктов в селе Тажен Бейнеуского района и селе Аппак Каракиянского района.Нурлан Ногаев акцентировал внимание на улучшении качества и доступности медицинской помощи населению.Также на аппаратном совещании обсуждались важные аспекты, связанные с работой в области рыбного хозяйства в рамках Комплексного плана социально-экономического развития региона. Особое внимание уделялось вопросам создания новых и расширения действующих субъектов рыбного предпринимательства, предоставления земельных участков для развития рыбного хозяйства и сооружения необходимой инфраструктуры для рыбоводных хозяйств.В настоящее время в регионе функционируют успешно три предприятия, специализирующиеся на выращивании товарной рыбы. Это ТОО «Научно-производственное предприятие «Kazakh Osseter», ТОО «Caspian Riviera» и ТОО «Nataly Company».Кроме того, в городе Форт-Шевченко активно ведется реализация проекта по выращиванию и последующей переработке осетровых рыб с использованием установки замкнутого водоснабжения ТОО «CaspyAltynBalyk». Этот проект планируют запустить в 2024 году и он будет способствовать дополнительному развитию рыбной промышленности в регионе.