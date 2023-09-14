После передачи функций РАГС в Госкорпорацию порядок оказания услуг не изменился – Айбек Музбаев

-Нововведение не предполагает упразднение отделов РАГС. Прием, обработка заявлений на регистрацию брака, а также принятие решений и выдача результатов по-прежнему осуществляется этими учреждениями. Стандарты оказания услуг, их порядок и сроки рассмотрения остаются прежними. Кроме того, сохранилась возможность подать заявление онлайн через портал электронного правительства, - пояснил Айбек Музбаев.

-Главной причиной передачи функций РАГС в ЦОНы является сокращение времени получения государственных услуг и осуществление процесса перехода на цифровизацию. Большая часть государственных услуг сегодня оказывается в электронном формате. В частности, можно использовать разработанную в республике программу «Цифровой Казахстан», целью которой является ускорение темпов развития экономики и улучшение качества жизни населения за счет использования цифровых технологий в среднесрочной перспективе, - говорит спикер.

Он напомнил, что функции отделов РАГС перешли в «Правительство для граждан» с 1 июля 2023 года.По его информации, за январь-август текущего года в отделах РАГС зарегистрировано 19377 актов гражданского состояния, выдано 936 свидетельств о заключении брака и 3610 документов о рождении.Напомним, что в РАГС к оказываемым государственным услугам относятся следующие функции: государственная регистрация рождения, заключения и расторжения брака, смерти; регистрация заключения и расторжения брака, в том числе внесение изменений, дополнений и исправлений в записи актов гражданского состояния. РАГС также осуществляет регистрацию смерти; восстановление и аннулирование записей актов гражданского состояния и др. функции.Спикер отметил, что в ЦОНах будут оказываться все виды государственных услуг, связанных с регистрацией актов гражданского состояния.Он добавил, что жители Мангистау также смогут получить услугу по единому контактному номеру 1414, на портале еgov, через приложение Egov mobile и заранее забронировать очередь в ЦОН.