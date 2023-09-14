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ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 20:13

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После передачи функций РАГС в Госкорпорацию порядок оказания услуг не изменился – Айбек Музбаев

После передачи функций регистрации актов гражданского состояния в "Правительство для граждан" браки в Казахстане по-прежнему регистрируются в отделениях РАГС. Переход был совершен с целью сокращения времени получения государственных услуг. Об этом в ходе брифинга на площадке Центра общественных коммуникаций сообщил директор Мангистауского областного филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» Айбек Музбаев.

фото центра общественных коммуникаций
Он напомнил, что функции отделов РАГС перешли в «Правительство для граждан» с 1 июля 2023 года.

-Нововведение не предполагает упразднение отделов РАГС. Прием, обработка заявлений на регистрацию брака, а также принятие решений и выдача результатов по-прежнему осуществляется этими учреждениями. Стандарты оказания услуг, их порядок и сроки рассмотрения остаются прежними. Кроме того, сохранилась возможность подать заявление онлайн через портал электронного правительства, - пояснил Айбек Музбаев.


По его информации, за январь-август текущего года в отделах РАГС зарегистрировано 19377 актов гражданского состояния, выдано 936 свидетельств о заключении брака и 3610 документов о рождении.

Напомним, что в РАГС к оказываемым государственным услугам относятся следующие функции: государственная регистрация рождения, заключения и расторжения брака, смерти; регистрация заключения и расторжения брака, в том числе внесение изменений, дополнений и исправлений в записи актов гражданского состояния. РАГС также осуществляет регистрацию смерти; восстановление и аннулирование записей актов гражданского состояния и др. функции.

Спикер отметил, что в ЦОНах будут оказываться все виды государственных услуг, связанных с регистрацией актов гражданского состояния.

-Главной причиной передачи функций РАГС в ЦОНы является сокращение времени получения государственных услуг и осуществление процесса перехода на цифровизацию. Большая часть государственных услуг сегодня оказывается в электронном формате. В частности, можно использовать разработанную в республике программу «Цифровой Казахстан», целью которой является ускорение темпов развития экономики и улучшение качества жизни населения за счет использования цифровых технологий в среднесрочной перспективе, - говорит спикер.


Он добавил, что жители Мангистау также смогут получить услугу по единому контактному номеру 1414, на портале еgov, через приложение Egov mobile и заранее забронировать очередь в ЦОН.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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