Аким Актау Улугбек Тналиев: «Чистота и благоустройство города должны быть на первом месте»

- При своевременном вывозе мусора, санитарной очистке дорог и улиц, уборке микрорайонов и своевременной работе общественного транспорта у жителей города не будет жалоб. Для того, чтобы не было претензий от горожан, нужно выполнять работу качественно. С этой целью для информирования жителей необходимо составить график сбора и вывоза мусора в каждом микрорайоне. Данную информацию необходимо опубликовать в телеграм-чате и социальных сетях акимата Мангистауской области. В центре внимания должна быть чистота города, - сказал Улугбек Тналиев.

- Отличительная черта города Актау - низкая норма осадков. Однако необходимо подготовить технику к зимнему периоду, для того чтобы в случае ухудшения погодных условий каждая из них в полном объеме была готова к выполнению поставленных задач, - сказал аким города Улугбек Тналиев.

- На территории города необходимо своевременно поливать зеленые насаждения. Отдел жилищно-коммунального хозяйства должен обеспечить парки и скверы города системой полива зеленых насаждений, - сказал аким города Актау Улугбек Тналиев

На территории города Актау находятся 8 учреждений по сбору твердых бытовых отходов от физических и юридических лиц. Ответственность за санитарию очистку города несет ТОО «Акжол+К». Аким города Улугбек Тналиев поручил руководителю отдела жилищно-коммунального хозяйства разработать график уборки мусора, чтобы жители знали, когда коммунальные учреждения будут вывозить мусор из каждого микрорайона.Глава города поручил ответственным лицам провести работу в этом направлении, отметив, что в городе и в субботу, и в воскресенье должны быть чистые мусорные баки.По словам директора учреждения ТОО «Акжол+К» Даурена Жапарова, ответственного за санитарную очистку Актау, в городе есть жители, которые своевременно не оплачивают вывоз мусора в некоторых микрорайонах.Так, в микрорайонах «Толқын-1» и «Толқын-2» владельцы 110 домов не платят за вывоз мусора. Даже договор с компанией не заключали. Аким города поручил ответственным лицам провести разъяснительную работу с населением, чтобы люди поняли, насколько важно заключить договор с компанией, работающей по вывозу мусора.В ходе посещения объектов глава города также ознакомился с работой учреждения по содержанию автомобильных дорог и проверил готовность спецтехники к зимнему периоду.Кроме того, глава города дал соответствующие поручения ответственным лицам касательно содержания зеленых насаждений.Вопрос подготовки к отопительному сезону также не остался без внимания акима. Улугбек Тналиев поручил руководителям отделов, ответственных за отопительный сезон, ускорить подключение социальных объектов и жилых домов к централизованному отоплению.