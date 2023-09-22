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Опубликовано: Сегодня, 10:10

Просмотров: 427

Аким Актау Улугбек Тналиев: «Чистота и благоустройство города должны быть на первом месте»

Аким города Актау Улугбек Тналиев ознакомился с работой учреждения, ответственного за санитарную чистоту города. Не остались без внимания подготовка к отопительному сезону и работа учреждения, ответственного за полив зеленых насаждений, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата города.

фото пресс-службы акима Актау
На территории города Актау находятся 8 учреждений по сбору твердых бытовых отходов от физических и юридических лиц. Ответственность за санитарию очистку города несет ТОО «Акжол+К». Аким города Улугбек Тналиев поручил руководителю отдела жилищно-коммунального хозяйства разработать график уборки мусора, чтобы жители знали, когда коммунальные учреждения будут вывозить мусор из каждого микрорайона.

- При своевременном вывозе мусора, санитарной очистке дорог и улиц, уборке микрорайонов и своевременной работе общественного транспорта у жителей города не будет жалоб. Для того, чтобы не было претензий от горожан, нужно выполнять работу качественно. С этой целью для информирования жителей необходимо составить график сбора и вывоза мусора в каждом микрорайоне. Данную информацию необходимо опубликовать в телеграм-чате и социальных сетях акимата Мангистауской области. В центре внимания должна быть чистота города, - сказал Улугбек Тналиев.


Глава города поручил ответственным лицам провести работу в этом направлении, отметив, что в городе и в субботу, и в воскресенье должны быть чистые мусорные баки.

По словам директора учреждения ТОО «Акжол+К» Даурена Жапарова, ответственного за санитарную очистку Актау, в городе есть жители, которые своевременно не оплачивают вывоз мусора в некоторых микрорайонах.

Так, в микрорайонах «Толқын-1» и «Толқын-2» владельцы 110 домов не платят за вывоз мусора. Даже договор с компанией не заключали. Аким города поручил ответственным лицам провести разъяснительную работу с населением, чтобы люди поняли, насколько важно заключить договор с компанией, работающей по вывозу мусора.

В ходе посещения объектов глава города также ознакомился с работой учреждения по содержанию автомобильных дорог и проверил готовность спецтехники к зимнему периоду.

Аким Актау Улугбек Тналиев: «Чистота и благоустройство города должны быть на первом месте»


- Отличительная черта города Актау - низкая норма осадков. Однако необходимо подготовить технику к зимнему периоду, для того чтобы в случае ухудшения погодных условий каждая из них в полном объеме была готова к выполнению поставленных задач, - сказал аким города Улугбек Тналиев.


Кроме того, глава города дал соответствующие поручения ответственным лицам касательно содержания зеленых насаждений.

- На территории города необходимо своевременно поливать зеленые насаждения. Отдел жилищно-коммунального хозяйства должен обеспечить парки и скверы города системой полива зеленых насаждений, - сказал аким города Актау Улугбек Тналиев
.

Аким Актау Улугбек Тналиев: «Чистота и благоустройство города должны быть на первом месте»


Вопрос подготовки к отопительному сезону также не остался без внимания акима. Улугбек Тналиев поручил руководителям отделов, ответственных за отопительный сезон, ускорить подключение социальных объектов и жилых домов к централизованному отоплению.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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Комментарии ( 2 )

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  • Aqtau_2023
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  • sakura.68
  • zloyfil
 Placida (Посетители) Сегодня, 10:51
Хорошо было бы, если после слова "надо", последуют дела и мы увидим результаты. Из комментариев на этом ресурсе в темах, касательно состояния города и так все знают, что надо делать.
 
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 полина1952 (Посетители) Сегодня, 10:48
хотелось бы если Аким заглядывает хоть иногда сюда-чтобы привели в порядок в городе мусорные уголки и покрасили контейнера-особенно в 8мкр-иначе это ужас.
 
 

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