Аким Актау Улугбек Тналиев взял на особый контроль вопрос вывоза мусора в 19 микрорайоне

- Сохранение чистоты города — общая ответственность. Поэтому важно, чтобы КСК и организация, занимающаяся вывозом мусора в каждом микрорайоне, сотрудничали между собой. Работать в альянсе. В свою очередь, жители должны своевременно производить оплату за вывоз мусора. Это позволит коммунальной организации возмещать расходы, - подчеркнул глава Актау.

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В Telegram-чат акимата Мангистауской области поступили жалобы на скопление мусора от жителей домов 45/1, 45/2, 45/3, 45/4 19 микрорайона. По словам горожан, мусор не вывозят и коммунальные службы не спешат опустошать контейнеры. В целях решения данного вопроса аким города Актау Улугбек Тналиев встретился с представителями ТОО «Caspiy Operating», КСК «Нұреке сервис» и руководителем городского отдела жилищно-коммунального хозяйства.Как стало известно, между КСК «Нұреке сервис» и учреждением, ответственным за вывоз мусора, возникли разногласия. По словам руководителя КСК «Нұреке сервис» Нуртлеу Жуматова, ответственное за вывоз мусора учреждение ТОО «Caspiy Operating» своевременно не вывозит твёрдые бытовые отходы. Улугбек Тналиев поручил КСК и ТОО «Caspiy Operating» совместно работать над сохранением чистоты в городе.Руководитель ТОО «Caspiy Operating» сообщил, что у жителей есть долги на общую сумму около 500 тысяч тенге. По этой причине сбор мусора и очистку проводили работники КСК «Нұреке сервис» совместно с представителями застройщика жилого комплекса.В настоящее время КСК «Нұреке сервис» расторгнул договор с ТОО «Caspiy Operating» и заключил с ТОО «Соцсервис-А». Теперь вывозом твердых бытовых отходов будет заниматься данная организация. Жителям домов 45/1, 45/2, 45/3, 45/4 в 19 микрорайоне в случае скопления мусора необходимо обращаться в ТОО «Соцсервис-А».Жительница 19 микрорайона Жаксылык Мамедалиева рассказала, что острой проблемой в данном микрорайоне является мусор. Аким города Улугбек Тналиев попросил горожан о всех имеющихся проблемах сразу сообщать в Telegram-чат акимата Мангистауской области для их своевременного решения.Акимат города Актау просит жителей и гостей города с уважением относиться к окружающей среде и выбрасывать мусор только в специальные контейнеры.