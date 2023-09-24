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Опубликовано: Сегодня, 16:03

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Поздравление главы государства Касым-Жомарта Токаева с Днем труда

Уважаемые соотечественники! Сердечно поздравляю всех с Днём труда!

Акорда
Этот важный праздник посвящён настоящим труженикам, созидательные усилия которых лежат в основе устойчивого прогресса страны. В их неустанной каждодневной деятельности проявляются истинный патриотизм и сопричастность к судьбе Родины.

Трудолюбие, предприимчивость и ответственность, постоянное стремление к знаниям и саморазвитию – все эти качества гармоничной личности ярко раскрываются в людях труда, олицетворяющих собой понятие «Адал азамат». Поэтому именно профессионалы своего дела должны быть в центре внимания общества, именно им должна подражать наша молодёжь.

Недаром в народе говорят, что труд украшает человека, а человек – свою эпоху. Добросовестный усердный труд – залог жизненного успеха. Государство сделает всё для соблюдения этого основополагающего принципа.

Глубоко убежден, что справедливый Казахстан смогут построить только трудолюбивые и ответственные граждане.

Желаю всем крепкого здоровья и благополучия!



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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