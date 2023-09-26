Нурлан Ногаев встретился с командой «Кокмойнақ»

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На встрече с участниками марафона присутствовали члены команды «Кокмойнак», владельцы лошадей и тренер скакунов Бекболат Талгатулы, а также известный велогонщик Раббим Борашов, который сопровождал всадников на протяжении всего соревнования и был назван «лучшим болельщиком».
Нурлан Ногаев подчеркнул особое значение марафона «Ұлы дала жорығы», отметив, что этот проект укрепляет национальный дух и поддерживает казахские традиции.
Глава региона вручил благодарственные письма мангистауским всадникам и владельцам лошадей в знак признательности за их участие в общереспубликанском конном марафоне.
Напомним, что в ходе этого марафона было соревнование по преодолению дистанций на 1300 км. Мангистауский всадник Магжан Абдолулы на лошади Шагырайторы финишировал первым.
Нурлан Ногаев подчеркнул особое значение марафона «Ұлы дала жорығы», отметив, что этот проект укрепляет национальный дух и поддерживает казахские традиции.
- Глава государства Касым-Жомарт Токаев также выразил важность этого мероприятия для возрождения национальных традиций и культуры. Он подчеркнул, что «Ұлы дала жорығы» стал проектом, способствующим укреплению национального духа. Несмотря на то, что команда «Көкмойнақ» не смогла финишировать первой, они проявили невероятную стойкость - как всадники, так и их лошади. А лошадь адайской пароды за небольшой временной отрезок справилась с такой огромной дистанцией в 1300 км, что стало историческим событием для отечественного спорта и гордостью народа, - отметил Нурлан Ногаев.
Глава региона вручил благодарственные письма мангистауским всадникам и владельцам лошадей в знак признательности за их участие в общереспубликанском конном марафоне.
Напомним, что в ходе этого марафона было соревнование по преодолению дистанций на 1300 км. Мангистауский всадник Магжан Абдолулы на лошади Шагырайторы финишировал первым.
Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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