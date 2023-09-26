Нурлан Ногаев встретился с командой «Кокмойнақ»

- Глава государства Касым-Жомарт Токаев также выразил важность этого мероприятия для возрождения национальных традиций и культуры. Он подчеркнул, что «Ұлы дала жорығы» стал проектом, способствующим укреплению национального духа. Несмотря на то, что команда «Көкмойнақ» не смогла финишировать первой, они проявили невероятную стойкость - как всадники, так и их лошади. А лошадь адайской пароды за небольшой временной отрезок справилась с такой огромной дистанцией в 1300 км, что стало историческим событием для отечественного спорта и гордостью народа, - отметил Нурлан Ногаев.

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На встрече с участниками марафона присутствовали члены команды «Кокмойнак», владельцы лошадей и тренер скакунов Бекболат Талгатулы, а также известный велогонщик Раббим Борашов, который сопровождал всадников на протяжении всего соревнования и был назван «лучшим болельщиком».Нурлан Ногаев подчеркнул особое значение марафона «Ұлы дала жорығы», отметив, что этот проект укрепляет национальный дух и поддерживает казахские традиции.Глава региона вручил благодарственные письма мангистауским всадникам и владельцам лошадей в знак признательности за их участие в общереспубликанском конном марафоне.Напомним, что в ходе этого марафона было соревнование по преодолению дистанций на 1300 км. Мангистауский всадник Магжан Абдолулы на лошади Шагырайторы финишировал первым.