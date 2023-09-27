В Мангистау стартовал Caspian Camp - инновационный лагерь для молодежных лидеров из западного региона

- Глава государства Касым-Жомарт Токаев призвал молодежь активно участвовать в строительстве инклюзивного и инновационного общества. Он подчеркнул, что молодые казахстанцы обладают огромным потенциалом и должны постоянно совершенствовать свои навыки, развиваться во всех сферах жизни. Вы являетесь движущей силой нации, и это подчеркивает важность вашего вклада в будущее страны, - отметил Нурлан Ногаев.

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Лагерь продлится три дня - с 26 по 28 сентября. Здесь 70 участников из западных регионов примут участие в восьми сессиях, посвященных таким темам как лидерство, проектное управление, управление временем, коммуникативные навыки, неформальное образование, информационные технологии и инновации, а также истории и культуры.В лагере собрались представители молодежных организаций, волонтеры, студенты, члены неправительственных организаций, молодые люди с ограниченными возможностями.Нурлан Ногаев подчеркнул, что молодежь должна активно участвовать в общественной жизни страны, предлагать идеи и содействовать их реализации.В ходе работы лагеря молодые участники смогут свободно обмениваться опытом и идеями с экспертами из разных областей. Кроме того, будет создана Западная региональная Ассоциация молодых лидеров.