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Опубликовано: Сегодня, 10:29

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В Мангистау стартовал Caspian Camp - инновационный лагерь для молодежных лидеров из Западного региона

26 сентября глава региона провел неформальную встречу с молодежными лидерами из западного региона в рамках Caspian Camp. В мероприятии участвовали молодые люди из Мангистау, Актобе, Западного Казахстана и Атырау, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

фото центра общественных коммуникаций
Лагерь продлится три дня - с 26 по 28 сентября. Здесь 70 участников из западных регионов примут участие в восьми сессиях, посвященных таким темам как лидерство, проектное управление, управление временем, коммуникативные навыки, неформальное образование, информационные технологии и инновации, а также истории и культуры.

В лагере собрались представители молодежных организаций, волонтеры, студенты, члены неправительственных организаций, молодые люди с ограниченными возможностями.

Нурлан Ногаев подчеркнул, что молодежь должна активно участвовать в общественной жизни страны, предлагать идеи и содействовать их реализации.

- Глава государства Касым-Жомарт Токаев призвал молодежь активно участвовать в строительстве инклюзивного и инновационного общества. Он подчеркнул, что молодые казахстанцы обладают огромным потенциалом и должны постоянно совершенствовать свои навыки, развиваться во всех сферах жизни. Вы являетесь движущей силой нации, и это подчеркивает важность вашего вклада в будущее страны, - отметил Нурлан Ногаев.


В ходе работы лагеря молодые участники смогут свободно обмениваться опытом и идеями с экспертами из разных областей. Кроме того, будет создана Западная региональная Ассоциация молодых лидеров.




Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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В Мангистау стартовал Caspian Camp - инновационный лагерь для молодежных лидеров из западного региона


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