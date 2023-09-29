Нурлан Ногаев: Концепция «Слышащего государства» будет работать только благодаря совместным усилиям

- Мы успешно реализуем концепцию «Слышащего государства», которое не только учитывает запросы граждан, но и оперативно находит решения для них. Как отметил глава государства Касым-Жомарт Токаев, все вызовы, стоящие перед нами, мы будем решать через постоянный и открытый диалог между государственными органами и обществом, - подчеркнул аким области Нурлан Ногаев.

Сначала Нурлан Ногаев посетил село Таушык, численность населения которого составляет более 3300 человек, большая часть из них занимается животноводством и производством молочной продукции.В селе строят газопровод общей протяженностью 17 км. Проект планируют завершить в октябре 2023 года и он должен обеспечить более 400 семей газом. Вместе с тем строительные работы ведутся в сфере здравоохранения: в этом году в эксплуатацию введут частную врачебную амбулаторию, где можно будет пройти процедуры УЗИ, ЭКГ, а также получить лечение у врача-стоматолога.Затем глава региона провел встречу с местными жителями, которые задавали вопросы о водоснабжении, туризме, медицинских учреждениях и реконструкции дорог.Далее аким области посетил село Кызылозен, в котором проживают чуть менее тысячи человек. Село на 100% обеспечено электроэнергией и централизованным бытовым газом.При встрече жители задавали вопросы, в том числе по социальным, жилищным, коммунальным сферам и развитию инфраструктуры.Также Нурлан Ногаев посетил село Баутино, где проживают более 3500 человек. Здесь в 2022 году открыли крупный спортивный комплекс «Суло-Баутино» площадью 750 квадратных метров. В центре имеются фитнес-зал и бассейн вместимостью 200 человек.На встрече с главой региона жители интересовались вопросами трудоустройства, улучшения работы общественного транспорта.Сельчане на протяжении многих лет поднимали вопрос о необходимости ремонта дороги от села Таушык до города Форт-Шевченко. На эти цели предусмотрено 589 миллионов тенге. Дорогу протяженностью 39 километров подрядчики обязуются отремонтировать до конца 2023 года.Нурлан Ногаев подчеркнул важность совместной работы в решении задач и создании «Слышащего государства», способного оперативно реагировать на запросы граждан через постоянный диалог между государственными органами и обществом.После окончания отчетных встреч Нурлан Ногаев провел личный прием граждан в этих населенных пунктах.