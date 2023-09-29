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Опубликовано: Сегодня, 14:33

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Нурлан Ногаев: Концепция «Слышащего государства» будет работать только благодаря совместным усилиям

Нурлан Ногаев в ходе рабочей поездки в Тупкараганский район побывал в селах Таушык, Кызылозен и Баутино, где посетил социальные объекты и ответил на вопросы населения, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы акима Мангистауской области
Сначала Нурлан Ногаев посетил село Таушык, численность населения которого составляет более 3300 человек, большая часть из них занимается животноводством и производством молочной продукции.

В селе строят газопровод общей протяженностью 17 км. Проект планируют завершить в октябре 2023 года и он должен обеспечить более 400 семей газом. Вместе с тем строительные работы ведутся в сфере здравоохранения: в этом году в эксплуатацию введут частную врачебную амбулаторию, где можно будет пройти процедуры УЗИ, ЭКГ, а также получить лечение у врача-стоматолога.

Затем глава региона провел встречу с местными жителями, которые задавали вопросы о водоснабжении, туризме, медицинских учреждениях и реконструкции дорог.

Далее аким области посетил село Кызылозен, в котором проживают чуть менее тысячи человек. Село на 100% обеспечено электроэнергией и централизованным бытовым газом.

При встрече жители задавали вопросы, в том числе по социальным, жилищным, коммунальным сферам и развитию инфраструктуры.

Также Нурлан Ногаев посетил село Баутино, где проживают более 3500 человек. Здесь в 2022 году открыли крупный спортивный комплекс «Суло-Баутино» площадью 750 квадратных метров. В центре имеются фитнес-зал и бассейн вместимостью 200 человек.

На встрече с главой региона жители интересовались вопросами трудоустройства, улучшения работы общественного транспорта.

Сельчане на протяжении многих лет поднимали вопрос о необходимости ремонта дороги от села Таушык до города Форт-Шевченко. На эти цели предусмотрено 589 миллионов тенге. Дорогу протяженностью 39 километров подрядчики обязуются отремонтировать до конца 2023 года.

Нурлан Ногаев подчеркнул важность совместной работы в решении задач и создании «Слышащего государства», способного оперативно реагировать на запросы граждан через постоянный диалог между государственными органами и обществом.

Нурлан Ногаев: Концепция «Слышащего государства» будет работать только благодаря совместным усилиям


- Мы успешно реализуем концепцию «Слышащего государства», которое не только учитывает запросы граждан, но и оперативно находит решения для них. Как отметил глава государства Касым-Жомарт Токаев, все вызовы, стоящие перед нами, мы будем решать через постоянный и открытый диалог между государственными органами и обществом, - подчеркнул аким области Нурлан Ногаев.


Нурлан Ногаев: Концепция «Слышащего государства» будет работать только благодаря совместным усилиям


После окончания отчетных встреч Нурлан Ногаев провел личный прием граждан в этих населенных пунктах.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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