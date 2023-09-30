В Тупкараганском районе ведется строительство школы искусств и опреснительной установки

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Рабочий визит первого замакима начался с ознакомления с ходом реализации проекта по расширению и реконструкции канализационно-очистного сооружения, способного обрабатывать до 1000 кубических метров воды в сутки, стоимостью в 2,5 млрд тенге.Вместе с этим в Тупкараганском районе в настоящее время активно ведется строительство опреснительной и водозаборной установки, способной обеспечивать производительностью в пять тысяч кубических метров морской воды в сутки. Стоимость проекта оценивается более чем в 7 млрд тенге.Этот значимый объект будет способствовать обеспечению района чистой питьевой воды, что является важным шагом для улучшения жизни местных жителей.Еще одним важным реализуемым проектом является строительство школы искусств и профориентации на 260 мест в Форт-Шевченко. Объект должен быть сдан в эксплуатацию в мае 2024 года.Эта школа искусств и профориентации будет играть важную роль в образовании и развитии молодежи, предоставляя им возможность развивать свой творческий потенциал.Дополнительно к школе искусств и профориентации в Тупкараганском районе ведется строительство общежития, предназначенного для 100 семей. Планируется завершить строительство в ноябре 2024 года.Два эти важных проекта финансируются средствами компании «НКОК».После ознакомления с ходом строительства вышеуказанных объектов заместитель акима области провел встречи с населением. Жители района рассказали о проблемах, связанных с водоснабжением, утилизацией мусора и бродячими собаками.Жумабай Карагаев подчеркнул, что все озвученные проблемы будут учтены, местный исполнительный орган предпримет шаги для их решения. Он также призвал предприятия, действующие на территории Тупкараганского района, активно участвовать в развитии населенных пунктов и вносить вклад в улучшение качества жизни жителей района.В Тупкараганском районе, где проживает почти 40 тысяч человек, развиваются различные отрасли. С начала 2023 года объем промышленной продукции достиг 279 миллиардов тенге. Сельское хозяйство также играет важную роль с объемом валовой продукции в размере пяти миллиардов тенге.Инвестиции в основной капитал района составили 70 миллиардов тенге, в то время как объем строительных работ достиг шесть миллиардов тенге. В 2023 году также было введено в эксплуатацию 14,5 тысячи квадратных метров жилья.Этот район также является местом активной предпринимательской деятельности. По последним данным, в районе зарегистрировано 3468 субъектов предпринимательства. Из них 3265 субъектов малого и среднего предпринимательства активно работают, обеспечивая занятость для 5304 человек.В этом году в Тупкараганском районе было создано 827 новых рабочих мест, включая как постоянные (546), так и временные (281) рабочие места.В рамках программы «С дипломом в село» 40 специалистам были выданы подъемные пособия на общую сумму 13,8 миллиона тенге. Кроме того, для семи специалистов предусмотрена поддержка на сумму 36,2 миллиона тенге для приобретения жилья. Эта инициатива способствует привлечению квалифицированных специалистов в сельские районы и обеспечивает условия для их комфортной адаптации и жизни.