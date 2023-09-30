Нурлан Ногаев: Развитие гражданского общества - это фундамент для укрепления демократии и солидарности в нашем регионе

- Бесік считается священной реликвией каждой семьи. Его бережно хранят в доме и передают из поколения в поколение. Именно колыбель после материнской утробы становится первым пристанищем малыша. Использование колыбели при воспитании детей имеет важное значение, так как это способствует сохранению национальных традиций и культурных ценностей. Через колыбель можно внедрять национальные обычаи, рассказывать сказки и легенды, петь национальные песни, и прививать детям гордость за свою культуру. Таким образом, колыбель играет важную роль в сохранении и укреплении национальной идентичности и традиций, а также способствует сближению семьи и воспитанию детей в духе уважения к культурному наследию своей страны, - подчеркнула Тамара Асар.

- Здесь собрались особенные люди, которые, руководствуясь совестью и гражданскими убеждениями, не только создали неправительственные организации, но и дают пример другим в том, как помогать нуждающимся. Помощь заключается не только в материальной поддержке, но и в теплых словах, произнесенных вовремя, и это имеет большую ценность. Из моего опыта общения с неправительственными организациями я понимаю, что они способствуют развитию гражданского общества. Мы, согласно поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева, предоставляем необходимую финансовую, административную, правовую и консультационную поддержку неправительственным организациям, и тем, кто намерен создать их, - отметил Нурлан Ногаев.

В гражданском форуме, который организуется один раз в два года, приняли участие председатель комитета по делам гражданского общества Министерства культуры и информации РК Мадияр Кожахмет, президент гражданского Альянса Казахстана Бану Нургазиева, руководители общественных организаций, представители бизнес-структур, общественные активисты, депутаты маслихатов областного и городского уровней.На форуме выступили кандидат филологических наук Онайгуль Туржан, доктор философских наук Тамара Асар, председатель индийского этнокультурного общественного объединения «Салем-Намасте» Мангистауской области Надежда Водадария и директор общественного фонда «Бала Арманы» Танат Жолдыбай.В своем выступлении Тамара Асар подчеркнула важность использования колыбели при воспитании детей, так как это прививает национальные традиции.Форум включал в себя также дискуссионные площадки, выставку социальных проектов местных неправительственных организаций, мастер-классы и ярмарку ремесленников.Нурлан Ногаев подчеркнул важность поддержки и укрепления гражданского общества.На территории Мангистау зарегистрировано 780 неправительственных организаций, из них активно функционируют около 120 организаций. За выдающийся вклад в развитие гражданского общества руководители местных НПО были награждены от имени акима области.В числе тех, кто получил награду, молодежное творческое объединение Aktown, которое с 2019 года активно участвует в культурной и творческой жизни региона. В качестве инициативной группы оно успешно реализовало проект по созданию видеоклипов на авторские композиции более чем 40 молодых исполнителей. Организация также проводит обучающие тренинги по важным темам, таким как профориентация, ментальное здоровье, развитие лидерских качеств у представителей молодежи.Общественный фонд «Риза ана» призван улучшить качество жизни матерей и молодежи в общем. Основанный в 2016 году, он продолжает обучать матерей профессиональным навыкам.Общественный фонд Typkaragan jastary нацелен на формирование лидерского потенциала среди молодежи области. В 2022 году организация успешно реализовала проект Zhas project и предоставила грант 63 молодым предпринимателям, желающим начать свой собственный бизнес.