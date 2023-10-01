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Опубликовано: Сегодня, 11:27

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Мангистауский район празднует 95-летний юбилей

В селе Шетпе отпраздновали 95-летний юбилей Мангистауского района. В торжественной обстановке организаторы открыли стелу «Қарашаңырақ», а также новую пешеходную дорогу. В рамках мероприятия прошла церемония вручения ключей от автомобилей для амбулаторий сел Жынгылды, Шайыр, Шебир и Шетпе, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото центра общественных коммуникаций
Торжественное мероприятие началось с открытия стелы «Қарашаңырақ», расположенной у входа в село, с участием жителей села, аксакалов и почетных граждан, включая легендарного спортсмена Амина Туякова.

Вместе с тем введена в эксплуатацию новая пешеходная тропа шириной 3 метра и длиной 4 километра, соединяющая стелу «Қарашаңырақ» и районную больницу.

Праздничное мероприятие продолжилось беговым марафоном, который стартовал при участии самого Амина Туякова и включал соревнования на дистанциях 3 км для женщин и 4 км для мужчин.

После марафона прошло торжественное шествие «Шежіреден сыр шерткен», в рамках которого всадники в сопровождении беркутчей устроили конное шествие.

На центральной аллее с самого утра расположились 17 юрт. Здесь было организовано настоящее баурсак-пати. Гостей приглашали насладиться атмосферой, кумысом, шубатом и праздничным пловом.

Итоговым мероприятием стал концерт, на котором выступили известные артисты страны, такие как Тамара Асар, Акылбек Жеменей, Айгуль Косанова, Бауыржан Ретбаев, а также местные артисты и танцоры.

В рамках мероприятия прошла церемония вручения ключей от автомобилей для амбулаторий сел Жынгылды, Шайыр, Шебир и Шетпе, а также для предприятия «Дария» и государственного регионального парка Кызылсай. Планируется предоставить еще шесть автобусов для перевозки детей до конца года.

Глава региона Нурлан Ногаев поздравил жителей района с юбилеем.

- Сегодня мы отмечаем 95-летний юбилей Мангистауского района, и это радостный праздник для всех нас. Мангистауский район называют «Кара Шаныраком» нашего региона. В преддверии этого значимого события в районе проводится множество благотворительных акций, направленных на улучшение социального положения населения, и эти мероприятия будут продолжены. Пусть Мангистау продолжит процветать, - подчеркнул глава региона Нурлан Ногаев.


В рамках юбилея с начала года в районе реализуется проект «95 добрых дел на 95 лет» по 10 направлениям в 9 населенных пунктах и 12 селах района.

До конца года в Мангистауском районе запланированы следующие задачи:

▪️В населенном пункте Беки планируется возведение новой 100-местной школы;
▪️В селе Шетпе предусмотрено строительство школы на 600 мест, а также пристройки к школе имени Алшын Мендалыулы на 200 мест;
▪️Село Тущыбек будет обеспечено еще 160 ученическими местами;
▪️Село Сайотес ожидает строительство дома культуры на 200 человек;
▪️Село Кызан получит новое здание акимата и другие важные объекты.




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Мангистауский район празднует 95-летний юбилей


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