Оглашены итоги выборов акима Бейнеуского района Мангистауской области

Фото с сайта: gov.kz
5 ноября 2023 года состоялись выборы акима Бейнеуского района Мангистауской области.
В списки избирателей включены 40134 граждан. В голосовании приняли участие - 11 624 избирателя, из них по открепительным удостоверениям - 2, вне помещений для голосования - 93.
Общее число кандидатов - 3.
Установлены следующие итоги выборов акима Бейнеуского района:
- за Сали Нуртаса Туребековича подано 2178 голосов избирателей,
- за Хайруллина Есета Мендибаевича подано 213 голосов избирателей,
- за Шалбаева Рахымжана Ысқақұлы подано 8556 голосов избирателей,
- число бюллетеней с отметкой «Против всех» - 202.
По итогам выборов акимом Бейнеуского района избран Шалбаев Рахымжан Ысқақұлы, 1976 года рождения, заместитель акима Бейнеуского района Мангистауской области, проживает в Бейнеуском районе.
Бейнеуская районная территориальная избирательная комиссия.
В списки избирателей включены 40134 граждан. В голосовании приняли участие - 11 624 избирателя, из них по открепительным удостоверениям - 2, вне помещений для голосования - 93.
Общее число кандидатов - 3.
Установлены следующие итоги выборов акима Бейнеуского района:
- за Сали Нуртаса Туребековича подано 2178 голосов избирателей,
- за Хайруллина Есета Мендибаевича подано 213 голосов избирателей,
- за Шалбаева Рахымжана Ысқақұлы подано 8556 голосов избирателей,
- число бюллетеней с отметкой «Против всех» - 202.
По итогам выборов акимом Бейнеуского района избран Шалбаев Рахымжан Ысқақұлы, 1976 года рождения, заместитель акима Бейнеуского района Мангистауской области, проживает в Бейнеуском районе.
Бейнеуская районная территориальная избирательная комиссия.
Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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