Оглашены итоги выборов акима Бейнеуского района Мангистауской области

5 ноября 2023 года состоялись выборы акима Бейнеуского района Мангистауской области.В списки избирателей включены 40134 граждан. В голосовании приняли участие - 11 624 избирателя, из них по открепительным удостоверениям - 2, вне помещений для голосования - 93.Общее число кандидатов - 3.Установлены следующие итоги выборов акима Бейнеуского района:- за Сали Нуртаса Туребековича подано 2178 голосов избирателей,- за Хайруллина Есета Мендибаевича подано 213 голосов избирателей,- за Шалбаева Рахымжана Ысқақұлы подано 8556 голосов избирателей,- число бюллетеней с отметкой «Против всех» - 202.Бейнеуская районная территориальная избирательная комиссия.