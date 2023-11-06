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Опубликовано: Сегодня, 10:57

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Оглашены итоги выборов акима Бейнеуского района Мангистауской области

Сообщение об итогах выборов акима Бейнеуского района Мангистауской области, состоявшихся 5 ноября 2023 года.

Фото с сайта: gov.kz
5 ноября 2023 года состоялись выборы акима Бейнеуского района Мангистауской области.

В списки избирателей включены 40134 граждан. В голосовании приняли участие - 11 624 избирателя, из них по открепительным удостоверениям - 2, вне помещений для голосования - 93.

Общее число кандидатов - 3.

Установлены следующие итоги выборов акима Бейнеуского района:
- за Сали Нуртаса Туребековича подано 2178 голосов избирателей,
- за Хайруллина Есета Мендибаевича подано 213 голосов избирателей,
- за Шалбаева Рахымжана Ысқақұлы подано 8556 голосов избирателей,
- число бюллетеней с отметкой «Против всех» - 202.

По итогам выборов акимом Бейнеуского района избран Шалбаев Рахымжан Ысқақұлы, 1976 года рождения, заместитель акима Бейнеуского района Мангистауской области, проживает в Бейнеуском районе.

Оглашены итоги выборов акима Бейнеуского района Мангистауской области


Бейнеуская районная территориальная избирательная комиссия.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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