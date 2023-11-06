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ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 17:28

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Газ в быту: в Мангистауском филиале в АО «КазТрансГаз Аймак» дали советы потребителям

В Мангистауском производственном филиале АО «КазТрансГаз Аймак» рассказали потребителям, кто и за что отвечает при использовании газового оборудования в жилых домах, зачем нужно заключать договор на его обслуживание и что будет, если этого не сделать.

Иллюстративное фото
КТО ЗА ЧТО ОТВЕЧАЕТ?

В многоквартирных жилых домах, в домах частного сектора все газовое оборудование условно разделено на две части. Это фасадные газопроводы и стояки по подъездам вместе с кранами, техническое обслуживание которых должно проводиться специализированной организацией на основании договора с собственниками квартир (объектом кондиминиума).

Внутриквартирное газовое оборудование (ВДГО) – все, что находится после запорного крана, включительно на ответвлении в квартиру/дом: это трубопровод и подводки, плиты, котлы, водонагревательные колонки, регулирующая и предохранительная арматура, системы контроля загазованности помещений, приборы учета газа. За техсостояние газопотребляющего оборудования и газового оборудования по Закону «О газе и газоснабжении» отвечает собственник жилого помещения.

ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМО ЗАКЛЮЧАТЬ ДОГОВОР НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ?

Регулярные проверки и обслуживание газового оборудования и газопотребляющих систем в квартирах/домах, проводимые специализированными организациями, позволяют вовремя выявить неисправность, а значит предотвратить ЧП. Помните, в подавляющем количестве случаев трагедии происходят именно из-за неисправности газового оборудования. Согласно законодательству РК, владельцы газопотребляющих систем и газового оборудования обязаны заключить договор на техническое обслуживание. И сделать это должен каждый, ведь даже если 49 из 50 собственников квартир в доме заключат договоры, а один не заключит, гарантии безопасности нет.

КАКИЕ РАБОТЫ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ДОГОВОР ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ?

• проверку (визуальную) соответствия установки газового оборудования и прокладки газопроводов проекту газоснабжения и карточке абонента;
• проверку герметичности соединений газопроводов и арматуры, бытового газового оборудования приборным методом или мыльной эмульсией;
• проверку целостности и укомплектованности газового оборудования;
• проверку работоспособности и смазку кранов, установленных на газопроводах;
• проверку наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояние соединительных труб газового оборудования с дымовым каналом, наличие притока воздуха для горения;
• проверку работоспособности автоматики безопасности бытового газового оборудования, ее наладку и регулировку;
• очистку горелок от загрязнений, регулировку процесса сжигания газа на всех режимах работы оборудования;
• выявление необходимости замены или ремонта отдельных узлов и деталей газового оборудования;
• проверку наличия специальных табличек у газовых горелок, приборов с отводом продуктов сгорания в дымоход, предупреждающих об обязательной проверке наличия тяги до и после розжига оборудования;
• инструктаж потребителей по правилам безопасного пользования газом в быту;
• обслуживание шкафных регуляторных пунктов, установок защиты газопроводов от коррозии (при их наличии).

ОБЯЗАННОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЯ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА НА ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ?

• обеспечить эксплуатацию газового оборудования в соответствии с инструкциями по их эксплуатации;
• при неисправности газового оборудования, дымовых и вентиляционных каналов, появлении запаха газа немедленно прекратить пользование газом и сообщить в аварийную службу газораспределительной, газосетевой организации;
• обеспечить своевременную проверку и прочистку дымовых и вентиляционных каналов;
• обеспечивать доступ представителю исполнителя (по предъявлении удостоверения) к газовому оборудованию и
кранам на лестничной разводке для осмотра, в случае необходимости ремонта, а при аварийных ситуациях - в любое время суток. При проведении исполнителем технического обслуживания представить копию проекта газоснабжения (исполнительно-технической документации) на газифицированный объект;
• не производить и не допускать проведение работ по самовольной газификации, перемонтажу, монтажу, демонтажу,
изменению конструкции и ремонту (в том числе замене)
газового оборудования, дымовых и вентиляционных каналов;
• не загромождать места расположения кранов на вводе перед газовым оборудованием и на разводке (стояки);
• выполнять предписания исполнителя по устранению нарушений по безопасной эксплуатации газового оборудования;
• в течение пяти рабочих дней сообщать исполнителю об изменении количества оборудования, подлежащего техническому обслуживанию.

В случае непредоставления исполнителю доступа к газопотребляющим системам, газовому оборудованию, ответственность за исправное техническое состояние газопотребляющих систем несет сам потребитель.

С КАКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ДОГОВОР?

Согласно законодательству РК, договор на техническое обслуживание нужно заключить с любой специализированной организацией, аттестованной в области промышленной безопасности.

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ ДОГОВОР НЕ ЗАКЛЮЧЕН?

Сотрудники специализированной организации не проверяют исправность газового оборудования в квартирах/домах. Жильцы подвергают потенциальной опасности не только себя, но и своих близких, соседей по дому. У поставщика газа нет подтверждения исправности газового оборудования в квартирах/домах и безопасности его эксплуатации.

Отключение от систем газоснабжения при отсутствии у потребителя договора на техническое обслуживание.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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Комментарии ( 1 )

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 Жанар (Посетители) Сегодня, 17:54
Газ в быту: в Мангистауском филиале в АО «КазТрансГаз Аймак» дали советы потребителям.

Ещё одна контора активировалась, по выкачиванию денег с населения...
Хотелось бы посмотреть ЧТО?!, за работники сейчас "работают", в горгазе и есть ли у них хоть какое то образование и опыт работы в этой отрасли?!...
И вообще они проходили сдачу годовых экзаменов в котл надзоре на допуск к работе, и с записью в удостоверение?...

Все мы ходим под богом.
 
 

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