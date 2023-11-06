Газ в быту: в Мангистауском филиале в АО «КазТрансГаз Аймак» дали советы потребителям.

КТО ЗА ЧТО ОТВЕЧАЕТ?



В многоквартирных жилых домах, в домах частного сектора все газовое оборудование условно разделено на две части. Это фасадные газопроводы и стояки по подъездам вместе с кранами, техническое обслуживание которых должно проводиться специализированной организацией на основании договора с собственниками квартир (объектом кондиминиума).



Внутриквартирное газовое оборудование (ВДГО) – все, что находится после запорного крана, включительно на ответвлении в квартиру/дом: это трубопровод и подводки, плиты, котлы, водонагревательные колонки, регулирующая и предохранительная арматура, системы контроля загазованности помещений, приборы учета газа. За техсостояние газопотребляющего оборудования и газового оборудования по Закону «О газе и газоснабжении» отвечает собственник жилого помещения.



ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМО ЗАКЛЮЧАТЬ ДОГОВОР НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ?



Регулярные проверки и обслуживание газового оборудования и газопотребляющих систем в квартирах/домах, проводимые специализированными организациями, позволяют вовремя выявить неисправность, а значит предотвратить ЧП. Помните, в подавляющем количестве случаев трагедии происходят именно из-за неисправности газового оборудования. Согласно законодательству РК, владельцы газопотребляющих систем и газового оборудования обязаны заключить договор на техническое обслуживание. И сделать это должен каждый, ведь даже если 49 из 50 собственников квартир в доме заключат договоры, а один не заключит, гарантии безопасности нет.



КАКИЕ РАБОТЫ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ДОГОВОР ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ?



• проверку (визуальную) соответствия установки газового оборудования и прокладки газопроводов проекту газоснабжения и карточке абонента;

• проверку герметичности соединений газопроводов и арматуры, бытового газового оборудования приборным методом или мыльной эмульсией;

• проверку целостности и укомплектованности газового оборудования;

• проверку работоспособности и смазку кранов, установленных на газопроводах;

• проверку наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояние соединительных труб газового оборудования с дымовым каналом, наличие притока воздуха для горения;

• проверку работоспособности автоматики безопасности бытового газового оборудования, ее наладку и регулировку;

• очистку горелок от загрязнений, регулировку процесса сжигания газа на всех режимах работы оборудования;

• выявление необходимости замены или ремонта отдельных узлов и деталей газового оборудования;

• проверку наличия специальных табличек у газовых горелок, приборов с отводом продуктов сгорания в дымоход, предупреждающих об обязательной проверке наличия тяги до и после розжига оборудования;

• инструктаж потребителей по правилам безопасного пользования газом в быту;

• обслуживание шкафных регуляторных пунктов, установок защиты газопроводов от коррозии (при их наличии).



ОБЯЗАННОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЯ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА НА ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ?



• обеспечить эксплуатацию газового оборудования в соответствии с инструкциями по их эксплуатации;

• при неисправности газового оборудования, дымовых и вентиляционных каналов, появлении запаха газа немедленно прекратить пользование газом и сообщить в аварийную службу газораспределительной, газосетевой организации;

• обеспечить своевременную проверку и прочистку дымовых и вентиляционных каналов;

• обеспечивать доступ представителю исполнителя (по предъявлении удостоверения) к газовому оборудованию и

кранам на лестничной разводке для осмотра, в случае необходимости ремонта, а при аварийных ситуациях - в любое время суток. При проведении исполнителем технического обслуживания представить копию проекта газоснабжения (исполнительно-технической документации) на газифицированный объект;

• не производить и не допускать проведение работ по самовольной газификации, перемонтажу, монтажу, демонтажу,

изменению конструкции и ремонту (в том числе замене)

газового оборудования, дымовых и вентиляционных каналов;

• не загромождать места расположения кранов на вводе перед газовым оборудованием и на разводке (стояки);

• выполнять предписания исполнителя по устранению нарушений по безопасной эксплуатации газового оборудования;

• в течение пяти рабочих дней сообщать исполнителю об изменении количества оборудования, подлежащего техническому обслуживанию.



В случае непредоставления исполнителю доступа к газопотребляющим системам, газовому оборудованию, ответственность за исправное техническое состояние газопотребляющих систем несет сам потребитель.



С КАКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ДОГОВОР?



Согласно законодательству РК, договор на техническое обслуживание нужно заключить с любой специализированной организацией, аттестованной в области промышленной безопасности.



ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ ДОГОВОР НЕ ЗАКЛЮЧЕН?



Сотрудники специализированной организации не проверяют исправность газового оборудования в квартирах/домах. Жильцы подвергают потенциальной опасности не только себя, но и своих близких, соседей по дому. У поставщика газа нет подтверждения исправности газового оборудования в квартирах/домах и безопасности его эксплуатации.



Отключение от систем газоснабжения при отсутствии у потребителя договора на техническое обслуживание.