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Опубликовано: Сегодня, 11:42

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В Мангистау с начала года родилось порядка 17 тысяч детей

В Мангистауской области с начала года родилось 17 389 детей. В том числе в областном центре «Мать и дитя» родилось 7 543 ребенка, что составляет 42,8% по показателю в области. Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщила директор Мангистауского областного перинатального центра «Ана мен бала» Жапырак Епенова.

Жапырак Епенова
По словам спикера, за 10 месяцев показатель физиологических, неосложненных родов у матерей Мангистауской области составляет 18%. С начала года в области зафиксировано 77 критических случаев. Родилось 177 близнецов, 3 тройни.

Количество недоношенных детей в центре составляет 1 763, из них с массой тела до 1 кг родилось 55 младенцев, до 1.5 кг – 65 детей.

- В целом по сравнению с прошлым годом количество детей увеличилось. По сравнению с другими регионами Мангистауская область занимает лидирующие позиции. Но родились и больные дети с низким уровнем здоровья. Из живорожденных 229 (строгий расчет) - 53 ребенка родились с врожденными или множественными дефектами и 15 детей родились с хромосомным заболеванием, - рассказала Жапырак Епенова.


Отметим, что при возникновении вопросов вы можете обратиться по номеру: 8 (705) 748-24-60



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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