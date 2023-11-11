В Мангистау с начала года родилось порядка 17 тысяч детей

- В целом по сравнению с прошлым годом количество детей увеличилось. По сравнению с другими регионами Мангистауская область занимает лидирующие позиции. Но родились и больные дети с низким уровнем здоровья. Из живорожденных 229 (строгий расчет) - 53 ребенка родились с врожденными или множественными дефектами и 15 детей родились с хромосомным заболеванием, - рассказала Жапырак Епенова.

По словам спикера, за 10 месяцев показатель физиологических, неосложненных родов у матерей Мангистауской области составляет 18%. С начала года в области зафиксировано 77 критических случаев. Родилось 177 близнецов, 3 тройни.Количество недоношенных детей в центре составляет 1 763, из них с массой тела до 1 кг родилось 55 младенцев, до 1.5 кг – 65 детей.