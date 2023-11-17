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Опубликовано: Сегодня, 18:55

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В Актау прошло мероприятие, посвященное рождению 20-миллионных детей

В городе Актау в областном перинатальном центре «Ана мен бала» прошло мероприятие в честь рождения 19 детей, ставших 20-миллионными жителями страны, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото с сайта dknews.kz
По словам директора Мангистауского областного перинатального центра «Ана мен бала» Жапырак Епеновой, 14 ноября в перинатальном центре «Ана мен бала» родилось 9 девочек и 10 мальчиков. По прогнозам международных и отечественных экспертов, такого показателя по численности населения мы должны были достичь в 2024 году.

- Из-за высокой рождаемости в нашей стране численность населения составила 20 миллионов человек раньше, чем предполагалось. С начала года в области родилось 17 526 детей. Это радостная новость для нас. Вклад матерей в увеличение числа казахстанцев велик. Желаем им только здоровья. Здоровая мать - здоровое потомство, - сказала Жапырак Епенова.

Среди тех, кто поздравил со значимым событием Казахстан, жительница Актау Алия Мусаева.

- Для нас было двойной радостью, что наш малыш был среди детей, родившихся 20-миллионными. И супруг, и я служим в сфере медицины. Помощь в благополучном рождении каждого ребенка оказывают квалифицированные врачи. Благодарю персонал центра и поздравляю наш народ с таким событием, - сказала Алия Мусаева.


В завершение мероприятия малышам, родившимся 14 ноября, были вручены подарки.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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