В Актау прошло мероприятие, посвященное рождению 20-миллионных детей

- Из-за высокой рождаемости в нашей стране численность населения составила 20 миллионов человек раньше, чем предполагалось. С начала года в области родилось 17 526 детей. Это радостная новость для нас. Вклад матерей в увеличение числа казахстанцев велик. Желаем им только здоровья. Здоровая мать - здоровое потомство, - сказала Жапырак Епенова.



- Для нас было двойной радостью, что наш малыш был среди детей, родившихся 20-миллионными. И супруг, и я служим в сфере медицины. Помощь в благополучном рождении каждого ребенка оказывают квалифицированные врачи. Благодарю персонал центра и поздравляю наш народ с таким событием, - сказала Алия Мусаева.

По словам директора Мангистауского областного перинатального центра «Ана мен бала» Жапырак Епеновой, 14 ноября в перинатальном центре «Ана мен бала» родилось 9 девочек и 10 мальчиков. По прогнозам международных и отечественных экспертов, такого показателя по численности населения мы должны были достичь в 2024 году.Среди тех, кто поздравил со значимым событием Казахстан, жительница Актау Алия Мусаева.В завершение мероприятия малышам, родившимся 14 ноября, были вручены подарки.