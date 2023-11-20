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Опубликовано: Сегодня, 15:42

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В Мангистау построят новую дорогу в направлении Бейнеу-Шалкар

В Мангистау на строительство дороги в направлении Бейнеу-Шалкар договорная сумма составила 196,8 млн. тенге, а на 2023 год выделено 90 млн. тенге, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
Общая протяженность автомобильных дорог, находящихся в эксплуатации на территории Мангистауской области – 3 063 километра. Из них: республиканского значения – 1 013 километров, областного значения – 1 029 километров, районного значения – 1 021 километр. По итогам 2022 года доля автомобильных дорог местного значения в хорошем и удовлетворительном состоянии составила 96%.

- В соответствии с поручением Президента Республики Казахстан от 22.09.2021 года из республиканского бюджета выделены средства на разработку технико-экономического обоснования по строительству автодороги Бейнеу-Шалкар, проектная организация ТОО «Каздорпроект» стала победителем по результатам конкурса. В Бейнеуском районе планируется охватить села Сам, Ногайты, Турыш. В настоящее время проектные документы разрабатываются, - сказал руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области Адайбек Калиев.


Кроме того, 7 ноября 2022 года в соответствии с поручением Главы государства, данным в ходе рабочего визита в Мангистаускую область, в 2023 году поручено начать работу по реконструкции автомобильных дорог Актау – Форт-Шевченко и Таучик – Шетпе.

– В связи с поручением Президента акиматом разрабатывается проект реконструкции автомобильной дороги Актау - Форт-Шевченко» на 3 этапа и проект реконструкции автомобильной дороги Таучик-Шетпе на 2 этапа. В настоящее время по 2 этапу проекта Актау – Форт-Шевченко (43-73 км, 73-104 км) и 1 этап проекта Таучик – Шетпе подведены итоги государственной экспертизы и направлена бюджетная заявка на формирование республиканского бюджета на 2024-2026 годы. В целях своевременного исполнения поручения Президента организуются процедуры государственных закупок по выявлению подрядчиков и финансированию из местного бюджета. В настоящее время конкурсом государственных закупок подрядным учреждением участка 74-104 км автомобильной дороги Актау - Форт-Шевченко и участка 0-35 км автомобильной дороги Таучик - Шетпе определено ТОО «Ак жол Курылыс», - сказал Адайбек Калиев.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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