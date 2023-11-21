В Актау прошел Совет студентов-лидеров

- Наша цель - повысить активность студентов, предоставить возможность молодым людям, стремящимся изменить общество, добиться успеха. Это невозможно только силами одного областного управления по вопросам молодежной политики или Актауского Альянса студентов. Поэтому мы объединяем студентов, объединяем новые взгляды и идеи на одной площадке. С учетом высказанного, на этом совещании будет разработан план на следующий год, - сказал исполнительный директор ОФ "Актауский Альянс студентов» Парасат Серик.

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В совещании приняли участие руководитель управления по вопросам молодежной политики Мангистауской области Мукаш Оралбай, исполнительный директор Актауского Альянса студентов Парасат Серик, студенты колледжей, лидеры студенческих организаций региона.В ходе совещания были обсуждены предложения по совершенствованию работы организаций студенческого самоуправления, проекты, направленные на реализацию идей студентов, выборы президента организаций студенческого самоуправления.Руководитель областного управления по вопросам молодежной политики Мукаш Оралбай отметил рост числа социальных инициатив и проектов для молодежи. При этом он подчеркнул, что поддерживает молодежь, реализующую идеи и проекты, для чего необходимо активизировать работу организаций студенческого самоуправления.Отметим, студенческий совет организован совместно с Центром поддержки гражданских инициатив при поддержке управления по вопросам молодежной политики Мангистауской области.