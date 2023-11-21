Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 21 Ноября
+13...+13
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 462.56 KZT
  • €1 = 505.81 KZT
  • 1 RUB = 5.24 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 12:16

Просмотров: 0

В Актау прошел Совет студентов-лидеров

В рамках проекта "Student Life" ОФ "Актауский студенческий Альянс" состоялось совещание лидеров студенческих самоуправлений, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу Актауского студенческого альянса.

фото центра общественных коммуникаций
В совещании приняли участие руководитель управления по вопросам молодежной политики Мангистауской области Мукаш Оралбай, исполнительный директор Актауского Альянса студентов Парасат Серик, студенты колледжей, лидеры студенческих организаций региона.

В ходе совещания были обсуждены предложения по совершенствованию работы организаций студенческого самоуправления, проекты, направленные на реализацию идей студентов, выборы президента организаций студенческого самоуправления.

- Наша цель - повысить активность студентов, предоставить возможность молодым людям, стремящимся изменить общество, добиться успеха. Это невозможно только силами одного областного управления по вопросам молодежной политики или Актауского Альянса студентов. Поэтому мы объединяем студентов, объединяем новые взгляды и идеи на одной площадке. С учетом высказанного, на этом совещании будет разработан план на следующий год, - сказал исполнительный директор ОФ "Актауский Альянс студентов» Парасат Серик.


Руководитель областного управления по вопросам молодежной политики Мукаш Оралбай отметил рост числа социальных инициатив и проектов для молодежи. При этом он подчеркнул, что поддерживает молодежь, реализующую идеи и проекты, для чего необходимо активизировать работу организаций студенческого самоуправления.

Отметим, студенческий совет организован совместно с Центром поддержки гражданских инициатив при поддержке управления по вопросам молодежной политики Мангистауской области.




Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:

В Актау прошел Совет студентов-лидеров


Открыть
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика