В порт Актау прибыли новые нефтеналивные танкеры

- Покупка этих танкеров осуществлена в рамках исполнения поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева по развитию альтернативных маршрутов экспорта казахстанских углеводородов. Мы всегда готовы поддержать все инициативы, направленные на комплексное развитие нашего региона. Желаю нашему национальному перевозчику «Казмортрансфлот», чтобы два нефтяных танкера, которые сегодня запускаются, служили на развитие и процветание экономики и транспортно-логистической отрасли нашей страны, - подчеркнул Нурлан Ногаев.

- Один из танкеров носит название оазиса в ОАЭ — Liwa, второй танкер назван в честь древнего города Казахстана - Тараз. C приобретением этих танкеров мы сделали важный шаг в развитии Транскаспийского маршрута. В этой связи хочу выразить искреннюю благодарность нашему стратегическому партнеру за успешную реализацию совместного проекта. Новые танкеры открывают дорогу для расширения нефтяного флота на глобальный логистический рынок, - отметил глава КМГ Магзум Мирзагалиев.

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Суда построены на верфи нидерландского концерна, а их длина составляет 140 метров, ширина - 16,7 метра, осадка - 4,2 метра, скорость - 10 узлов. Они оснащены передовыми системами управления, имеют высокие технические характеристики и современное оборудование, что обеспечивает их надежность и эффективность. Танкеры соответствуют всем международным стандартам безопасности и экологическим требованиям.В торжественном мероприятии приняли участие аким Мангистауской области Нурлан Ногаев, председатель Правления КМГ Магзум Мирзагалиев, посол Объединенных Арабских Эмиратов в РК Мухаммед Саид Аль-Арики, председатель Правления ADP Мохаммед Джума Аль-Шамиси, генеральный директор ТОО «НМСК «Казмортрансфлот» Айдар Оржанов, а также другие почетные гости.Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев поздравил всех гостей с открытием церемонии в связи прибытием новых нефтеналивных танкеров в международный морской торговый порт Актау.Выступая на мероприятии, глава КМГ отметил, что с приобретением новых танкеров сделан важный шаг в развитии Транскаспийского маршрута.После официальной церемонии гости поднялись на борт танкеров для ознакомительной экскурсии.Напомним, что с марта 2023 года началась отгрузка казахстанской нефти по маршруту Актау-Баку-Тбилиси-Джейхан в ежегодном объеме 1,5 млн. тонн. Наша республика и Азербайджан на паритетной основе транспортируют нефть по морскому маршруту Актау - Баку. Полученные два танкера позволят полностью покрыть обязательства казахстанской стороны по перевозке 750 тыс. тонн нефти в год.Стоит отметить, что нефтеналивные танкеры приобретены в рамках сотрудничества между АО НК «КазМунайГаз» (КМГ) и Abu Dhabi Ports Group (ADP). Владелец новых танкеров дедвейтом 8000 тонн - совместное предприятие «Caspian Integrated Maritime Solutions Ltd» (CIMS), акционерами которого являются ТОО «НМСК «Казмортрансфлот» (дочернее предприятие КМГ) и International Maritime Investments Ltd (дочерняя компания ADP).