Мангистауские студенты стали призёрами республиканского конкурса профессионального мастерства

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Всего в соревнованиях приняли участие 545 студентов со всей страны, 32 из них - мангистаусцы.Участники соревновались по 30 компетенциям, умело сочетая теоретические знания, полученные в стенах колледжа. Мангистауские студенты завоевали 3 золота, 1 серебро, 1 бронзу и 7 специальных медальонов.«Золото» завоевали студенты Мангистауского индустриально-технического колледжа (по компетенции «Графический дизайн»): Акмерей Сарсенгали, студент Мангистауского индустриально-технического колледжа (по компетенции «Промышленная автоматика»), Алибек Алдамжаров и студент Каракиянского профессионального колледжа (по компетенции «Кузовной ремонт») Жусуп Темиралиев.Серебряную медаль выиграл студент Мангистауского колледжа туризма (по компетенции «Хлебопекарное дело») Тимур Байаманов, бронзовую медаль - студентка Мангистауского колледжа туризма (по компетенции «Ресторанное дело») Арайлым Узбекова.Медальоны получили: по компетенции «Мобильная робототехника» Досбол Джарасов и Нурлан Жаксылыков - студенты Бейнеуского политехнического колледжа, Куралбай Назерке «Инженерная графика САД» - студентка высшего политехнического колледжа им. Х. Узбекгалиева, Оралбек Кошкарбаев-студент Жанаозенского колледжа обслуживания и новых технологий, Зангар Айткенулы «Сухое строительство и штукатурные работы» - студент Тупкараганского гуманитарно–профессионального колледжа, «Сантехника и отопление», Незгода Иван – студент Мангистауского энергетического колледжа им.Н.Бекбосынова, «Живопись и декоративные работы», Амина Сенби-студентка Жанаозенского колледжа обслуживания и новых технологий.Отметим, что в целях внедрения лучших практик и профессиональных стандартов, развития экспертного сообщества в системе технического и профессионального образования, победители республиканского чемпионата примут участие в международном чемпионате WorldSkills, который пройдёт с 10 по 15 сентября 2024 года в Лионе (Франция).