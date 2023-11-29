В Актау проходит международная нефтегазовая выставка «BIG4 2023»

- Мангистауская область - это регион, который считается морскими воротами нашей республики. В целом 25% нефти Казахстана добывается в Мангистауской области. В соответствии с поручением Президента страны Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, в Мангистауской области принимается комплексный план мероприятий по развитию транспортно-логистического, туристического потенциала. Если говорить о статистике города, то в прошлом году насчитывалось 37 тысяч представителей малого и среднего бизнеса, в этом году этот показатель достиг 43 тысяч. Можно сказать, что в этом городе созданы благоприятные условия для ведения малого и среднего бизнеса. Мы готовы работать с вами в целях достижения целей, поставленных Главой государства, акимом области. Данная выставка дает большие возможности для развития сотрудничества, торговли между двумя странами, - сказал аким города Улугбек Тналиев.



- Выставка «BIG4 2023» - это уникальная платформа полного цикла для демонстрации продукции, помощи в получении сертификата, коворкинг-центра, открытия и исследования рынка, технической связи, участия в закупках, оформления заказов, хранения и логистики, обслуживания и послепродажного обслуживания. Выставочный центр "Oil City Aktau-hub" направлен на поставку продукции из Китая в Казахстан и страны Центральной Азии и Азербайджана. В 2024-2025 годах планируется открытие таких выставочных центров в Атырауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской и Карагандинской областях. Выставка пройдет с 28 по 30 ноября. Даже после окончания выставки заказчик может прийти в любое время и ознакомиться с нефтегазовым оборудованием и материалами, - рассказал директор выставочного центра «Oil city Aktau - hub» Михаил Мешуков.

В церемонии открытия выставочного центра «OIL City Aktau-hub» приняли участие государственные представители Китая, предприниматели и аким города Актау Улугбек Тналиев. На выставке представлено нефтегазовое оборудование и материалы около 180 заводов. Выставка «OIL City Aktau-hub» направлена на импорт нефтехимического, горнодобывающего, электроэнергетического оборудования, оборудования для машиностроения и строительства. В ходе мероприятия выступил аким города, который отметил важность развития транспортно-логистического, туристского потенциала в стране.Сегодня в рамках проекта создано более 40 рабочих мест в Актау. По словам организаторов, в I квартале 2024 года планируется создать до 200 рабочих мест, а до конца 2025 года - 600. Помимо рабочих мест, в проекте примут участие около десяти центров малого и среднего бизнеса, гостиниц, ресторанов, таможенных брокеров, представителей логистики, транспорта, строительства, маркетинга.