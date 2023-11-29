Соревнования по художественной гимнастике прошли в Мунайлы

В соревнованиях приняли участие около 300 спортсменок из Актау и районов нашего региона. 30 из них - представительницы Мунайлы.Турнир прошел при поддержке Федерации художественной и эстетической гимнастики Мангистауской области.По словам директора Федерации Гульзиры Акжигитовой, основная цель - приобщение сельских подростков к спорту, повышение мотивации, увеличение количества талантливых детей.По итогам соревнований в командном зачете Мунайлинский район занял I место, Жанаозен - II место, Актау - III место.Награды победителям вручила заместитель акима Мунайлинского района Сара Ногайкызы.