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Опубликовано: Сегодня, 12:42

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Соревнования по художественной гимнастике прошли в Мунайлы

С 27 по 28 ноября в Мунайлы проходил турнир по художественной гимнастике на Кубок акима района, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата района.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
В соревнованиях приняли участие около 300 спортсменок из Актау и районов нашего региона. 30 из них - представительницы Мунайлы.

Соревнования по художественной гимнастике прошли в Мунайлы



Турнир прошел при поддержке Федерации художественной и эстетической гимнастики Мангистауской области.
По словам директора Федерации Гульзиры Акжигитовой, основная цель - приобщение сельских подростков к спорту, повышение мотивации, увеличение количества талантливых детей.

По итогам соревнований в командном зачете Мунайлинский район занял I место, Жанаозен - II место, Актау - III место.

Награды победителям вручила заместитель акима Мунайлинского района Сара Ногайкызы.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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