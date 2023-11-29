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Опубликовано: Сегодня, 16:24

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Вице-министр энергетики А. Хасенов провел отчетную встречу перед жителями Мангистауской области

Сегодня, 29 ноября 2023 года, вице-министр энергетики РК Асхат Хасенов провел отчетную встречу перед жителями Мангистауской области, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Республики Казахстан.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
В ходе cвоего выступления вице-министр отметил, что Мангистауская область является вторым нефтедобывающим регионом республики (после Атырауской области), на долю которой приходится 18,4% от общей добычи нефти. Объем добычи нефти в регионе по итогам 2022 года составил 16,8 млн. тонн, за 10 месяцев 2023 года – 13,7 млн. тонн, план 2023 года – 17,9 млн. тонн.

К 2030 году объем добычи нефти составит 21 млн. тонн путем освоения месторождений «Каламкас море, Хазар, Ауэзов». Прямые инвестиции в данный проект составляют более $6 млрд., планируется создать порядка 2 тысяч рабочих мест в период строительных работ.

Кроме того, на сегодняшний день Мангистауская область является одним из лидеров по уровню газификации, 99,9% или порядка 766 тыс. человек имеют доступ к природному газу.

Проведена работа по модернизации основных магистральных газопроводов, обеспечивающих газом регион. В данном направлении реализовано 4 крупных инфраструктурных проекта на общую сумму 230,6 млрд. тенге. В частности, завершено строительство второй нитки магистрального газопровода Бейнеу-Жанаозен, что позволило увеличить пропускную способность трубопровода до 8,9 млрд кубометров.

Актуален для региона и вопрос сжиженного нефтяного газа. В регионе имеется 433 автомобильных газозаправочных станции. Потребление сжиженного нефтяного газа в области за январь-октябрь т.г. составило порядка 170 тыс. тонн.

Уделяется особое внимание обеспечению региона электро- и теплоэнергией. Единственным энергоисточником области является ТОО «МАЭК» с общей располагаемой электрической мощностью 895 МВт.

С целью обеспечения региона дополнительной электроэнергией, между Министерством и «МАЭК» в 2022 году заключено инвестиционное соглашение на строительство ПГУ мощностью 139 МВт.

Для обеспечения внешней инфраструктуры новых микрорайонов г. Актау реализуются проекты по строительству линии электропередачи напряжением 110 кВ и 2-х подстанций ПС 110/10 кВ на общую сумму 8 млрд. тенге.

Реализация данных проектов позволит обеспечить стабильным электроснабжением порядка 140 тыс. жителей.

Завершен проект «Усиление электрической сети Западной зоны Единой энергетической системой Казахстана», что позволит увеличить пропускную способность электроэнергии в Мангистауском энергоузле с 50 до 200 МВт.

Отдельно вице-министр доложил о развитии сферы ВИЭ в регионе. На сегодняшний день в Мангистауской области имеются 5 действующих объекта ВИЭ суммарной мощностью 65,6 МВт.

Также планируется ввод 1 ВЭС суммарной мощностью 50 МВт. Кроме того, в области реализуется инвестиционный проект по строительству ветряных и солнечных фотоэлектрических установок мощностью 40 ГВт для опреснения и преобразования воды приблизительно в 2 млн. тонн «зеленого» водорода или 11 млн. тонн зеленого аммиака в год.

По окончании отчетной встречи проведен личный прием граждан, в рамках которого жители задавали свои вопросы и делились проблемами. Большинство вопросов жителей касались инфраструктурных вопросов, в том числе – подключение домов к электроэнергии, а также к теплосетям.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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