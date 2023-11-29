Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 29 Ноября
+6...+5
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 459.04 KZT
  • €1 = 502.92 KZT
  • 1 RUB = 5.18 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 17:03

Просмотров: 0

В Мангистауской области стартовали противотуберкулезные мероприятия

В реализации программы борьбы с туберкулезом в Мангистауской области участвуют многие медицинские организации региона, независимо от форм собственности. Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщил директор Мангистауского областного центра фтизиопульмонологии Куат Титанов.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
По словам спикера, для лечения больных туберкулезом в областном центре фтизиопульмонологии функционирует стационар на 150 коек. В селе Тущыбек действует областной противотуберкулезный санаторий им.Е. Оразакова на 30 коек. Областная школа-интернат села Курык Каракиянского района рассчитана на 300 коек. В масштабах региона дети дошкольного возраста получают лечение в 5 санаторных группах детских садов на 100 коек и в 7 детских садах санаторного типа на 685 коек.

Выявление, учет, амбулаторное лечение, диспансерное наблюдение осуществляются в медицинских организациях по месту регистрации больного.

- В рамках реорганизации противотуберкулезной службы в период с 2014 по 2022 годы в области оптимизировано 190 противотуберкулезных коек, а также закрыты две районные туберкулезные больницы. Сегодня в центре работает 21 врач, в том числе 15 врачей - с квалификационной категорией. Численность медицинского персонала среднего звена равна 78, из них 69 - медсестры с квалификационной категорией, - сказал Куат Титанов.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика