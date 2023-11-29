В Мангистауской области стартовали противотуберкулезные мероприятия

- В рамках реорганизации противотуберкулезной службы в период с 2014 по 2022 годы в области оптимизировано 190 противотуберкулезных коек, а также закрыты две районные туберкулезные больницы. Сегодня в центре работает 21 врач, в том числе 15 врачей - с квалификационной категорией. Численность медицинского персонала среднего звена равна 78, из них 69 - медсестры с квалификационной категорией, - сказал Куат Титанов.

По словам спикера, для лечения больных туберкулезом в областном центре фтизиопульмонологии функционирует стационар на 150 коек. В селе Тущыбек действует областной противотуберкулезный санаторий им.Е. Оразакова на 30 коек. Областная школа-интернат села Курык Каракиянского района рассчитана на 300 коек. В масштабах региона дети дошкольного возраста получают лечение в 5 санаторных группах детских садов на 100 коек и в 7 детских садах санаторного типа на 685 коек.Выявление, учет, амбулаторное лечение, диспансерное наблюдение осуществляются в медицинских организациях по месту регистрации больного.