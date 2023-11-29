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Опубликовано: Сегодня, 18:44

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В Актау состоялись финальные игры «Жайдарман»

В культурно-досуговом комплексе им.Абая прошел финал Открытого чемпионата Мангистауской области по играм «Жайдарман», сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областного управления по вопросам молодежной политики.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
С начала года в Высшей лиге игр приняли участие 12 команд. В финале выступили 4 команды, это представители Жанаозена «Асекеңнің қыздары», «Не хабар», «Теңге», а также сборная «Ақкетік» из Тупкараганского района.

В Актау состоялись финальные игры «Жайдарман»


В состав жюри вошли айтыскер, поэт, депутат Жанаозенского городского маслихата Калбай Аргынбек, певец Малик Жамбылулы, ветеран игр, игрок команды «Барыстар» Даулет Сагинтаев, звезда социальных сетей Досжан Дукай, чемпион Республиканской Высшей лиги 2015 года Матжан Бектурган.

В Актау состоялись финальные игры «Жайдарман»


Соревнования прошли в два этапа: приветствие и встреча со звездой.

Команда «Асекеңнің қыздары», получившая наивысшие баллы жюри, заняла 1 место. Команда-победитель награждена денежным призом в размере 300 тысяч тенге. Призовое 2 место и денежный приз в 250 тыс. тенге завоевала команда «Теңге», 3 место и 150 тыс. тенге присуждено сборной Тупкараганского района «Ақкетік». Командам-победителям вручены специальные кубки и медали.

Подытоживая игру, руководитель управления по вопросам молодежной политики Мангистауской области Мукаш Оралбай выразил уверенность в дальнейшем возрождении игр «Жайдарман» и поздравил победителей.

В Актау состоялись финальные игры «Жайдарман»


Мероприятие организовано общественным объединением «Команда Боранкула» при поддержке управления по вопросам молодежной политики Мангистауской области.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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