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Опубликовано: Сегодня, 20:49

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В Актау прошла республиканская научно-познавательная конференция «Бекет ата және ихсан ілімі»

Сегодня, 29 ноября, в Yessenov University прошла научно-познавательная конференция с участием главы региона Нурлан Ногаева и председателя Духовного управления мусульман Казахстана Наурызбая Таганулы, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы акимата города
На пленарной сессии выступили Аширбек Муминов, Алкажан Едилхан, Омирзак Озганбайулы, Кыдыр Тореали, Ислам Мырзабекулы, Рахимжан Акимбаев и Думан Сейфуллин.

На конференции спикеры выступали на темы «Суфийское учение в Мангистауской области ХІІІ-XIV вв.», «Мангистауские суфии при Бекет ата», «Факторы возникновения аскетизма в исламе».

В Актау прошла республиканская научно-познавательная конференция «Бекет ата және ихсан ілімі»



Нурлан Ногаев отметил, что Бекет ата является духовным наставником не только казахов, но и всего тюркского народа.

«Бекет ата - выдающаяся историческая фигура Мангистау. Он не только возводил подземные мечети, но и вдохновлял, формировал учеников. Эти уникальные архитектурные шедевры стали святым местом, притягивая паломников из множества стран. Его наставничество просветляло будущие поколения, распространяя духовные ценности и возвышая добродетели среди народа. Духовное наследие Бекет ата – бесценный дар, который навсегда сохранится в наших сердцах», - подчеркнул Нурлан Ногаев.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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