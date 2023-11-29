В Актау прошла республиканская научно-познавательная конференция «Бекет ата және ихсан ілімі»

«Бекет ата - выдающаяся историческая фигура Мангистау. Он не только возводил подземные мечети, но и вдохновлял, формировал учеников. Эти уникальные архитектурные шедевры стали святым местом, притягивая паломников из множества стран. Его наставничество просветляло будущие поколения, распространяя духовные ценности и возвышая добродетели среди народа. Духовное наследие Бекет ата – бесценный дар, который навсегда сохранится в наших сердцах», - подчеркнул Нурлан Ногаев.

На пленарной сессии выступили Аширбек Муминов, Алкажан Едилхан, Омирзак Озганбайулы, Кыдыр Тореали, Ислам Мырзабекулы, Рахимжан Акимбаев и Думан Сейфуллин.На конференции спикеры выступали на темы «Суфийское учение в Мангистауской области ХІІІ-XIV вв.», «Мангистауские суфии при Бекет ата», «Факторы возникновения аскетизма в исламе».Нурлан Ногаев отметил, что Бекет ата является духовным наставником не только казахов, но и всего тюркского народа.