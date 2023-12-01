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Опубликовано: Сегодня, 17:40

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В Каракиянском районе отметили 25-летие Пограничного управления

В Мангистау состоялось масштабное мероприятие, посвящённое 25-летию Пограничного управления Каракиянского района, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото Центра общественных коммуникаций
В преддверии юбилея среди сотрудников регионального департамента и полиции был организован турнир по мини-футболу, проведены торжественные сборы. В мероприятии приняли участие военнослужащие, ветераны и заместитель акима Каракиянского района Санат Токенов. В ходе совещания начальник департамента Санат Жуманов поблагодарил всех, кто внёс свой вклад в защиту границы, и наградил дипломами.

- За 25 лет пограничники проделали большую работу. В частности, построена пограничная инфраструктура и система охраны границ. Налажена логистика и тыловое обеспечение. В этот знаменательный день поздравляю всех защитников границы с праздником! Желаю вам новых успехов в выполнении сложных и ответственных задач на благо государства! - сказал Санат Жуманов.


Праздничный концерт прошёл также в Форт-Шевченко и в сёлах Кызылозен, Курык.




Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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В Каракиянском районе отметили 25-летие Пограничного управления


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