В Актау прошло собрание на тему: «Дети - наше будущее»

- В ходе обмена мнениями я не только рисовала, но и понимала, что такое коррупция. Рисуя, можно передать некоторые мысли, которые невозможно произнести вслух. Я изложила свою идею на бумаге, - сказала Акерке Амангельды.

- Это мероприятие проводится в рамках выполнения государственного социального заказа, в частности, реализации проекта по формированию антикоррупционного сознания граждан. Основная цель заключается в том, чтобы разъяснить подросткам последствия коррупции и обменяться мнениями. Работы, созданные участниками, будут размещены на одном из билбордов, установленных на улицах города, - сообщила председатель Общественного объединения «Шуағыңды шаш» Арайлым Шамшадинова.

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В мероприятии приняли участие главный специалист департамента антикоррупционной службы Мангистауской области Нургул Мукатай, руководитель управления Государственной службы департамента Агентства РК по делам государственной службы по Мангистауской области Ербол Жумабай, журналист Нурбол Окуов. Также в рамках совещания дети государственных служащих нарисовали рисунки. Во время совещания выступающие рассказали детям о последствиях коррупции и обменялись мнениями с присутствующими.На встрече присутствовала 11-летняя Акерке Амангельды, которая активно участвовала, создавая рисунки и выражая свои размышления о коррупции. По её словам, через искусство рисования можно передать те мысли, которые иногда сложно выразить словами.Организаторы мероприятия вручили детям, которые участвовали в акции по рисованию, специальные подарки.