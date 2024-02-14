Продукция «КазАзот» впервые экспортирована через порт Актау

Данная поставка осуществляется при поддержке Министерства транспорта Республики Казахстан и акимата Мангистауской области, Транскаспийского международного транспортного маршрута, АО «НК» Актауский морской торговый порт», ТОО «НМСК» Казмортрансфлот», АО «Каспор-Транссервис», ADY Express, ООО «Морской порт Батуми» и позволяет диверсифицировать экспортный потенциал компании.



Отмечено, что в ближайшее время аммиачная селитра местного производства в результате транспортно-логистической цепочки будет отправлена конечным потребителям по всему миру.



В 2024 году планируется отправить аммиачную селитру по Транскаспийскому международному транспортному маршруту в порты Поти и Батуми в объеме более 50 000 тонн. Использование данного маршрута позволит предприятию поставлять аммиачную селитру на новые международные рынки и повысить мировое признание казахстанского товара.