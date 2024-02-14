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ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 16:55

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Продукция «КазАзот» впервые экспортирована через порт Актау

«КазАзот» впервые транспортировал свою продукцию через порт Актау на экспорт. Отгрузка казахстанской аммиачной селитры осуществлена 13 февраля, далее через азербайджанский порт Говсан продукцию перевалят в порт Батуми в Грузии, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акционерного общества.

фото центра общественных коммуникаций
Данная поставка осуществляется при поддержке Министерства транспорта Республики Казахстан и акимата Мангистауской области, Транскаспийского международного транспортного маршрута, АО «НК» Актауский морской торговый порт», ТОО «НМСК» Казмортрансфлот», АО «Каспор-Транссервис», ADY Express, ООО «Морской порт Батуми» и позволяет диверсифицировать экспортный потенциал компании.

Отмечено, что в ближайшее время аммиачная селитра местного производства в результате транспортно-логистической цепочки будет отправлена конечным потребителям по всему миру.

В 2024 году планируется отправить аммиачную селитру по Транскаспийскому международному транспортному маршруту в порты Поти и Батуми в объеме более 50 000 тонн. Использование данного маршрута позволит предприятию поставлять аммиачную селитру на новые международные рынки и повысить мировое признание казахстанского товара.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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Комментарии ( 1 )

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BOBBI (Посетители) Сегодня, 17:15
Помнится Левитин удобрения АТЗ баржами отпралял...
 
 

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