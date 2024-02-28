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Опубликовано: Сегодня, 18:14

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«Karate 1 Youth League-Fujairah 2024»: мангистауские спортсмены заняли призовые места на международном турнире по каратэ-до

На международном рейтинговом турнире по каратэ-до в Дубае бронзовым призером стал спортсмен из Мангистау Турар Калпакбай и серебряным призером стал Динасыл Ратджан, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областного управления спорта.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
Турар Калпакбай, выступавший в возрастной категории 16-17 лет, провел 6 поединков в весовой категории 55 кг. Спортсмен вышел в полуфинал, обыграв в первых встречах спортсменов из Ирана (3:2), Индии (4:0), Швеции (3:3) и соотечественника (1:1).

В полуфинале со счетом 8:10 он уступил спортсмену из Азербайджана, а в матче за бронзовую медаль выиграл у чилийского спортсмена со счетом 3:0 и вошел в тройку лучших.

Кроме того, в весовой категории 40 кг среди юниоров серебряную медаль завоевал Динасыл Ратджан.

В соревнованиях «Karate 1 Youth League-Fujairah 2024» приняли участие более 2000 спортсменов почти из 80 стран.

«Karate 1 Youth League-Fujairah 2024»: мангистауские спортсмены заняли призовые места на международном турнире по каратэ-до



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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