Мангистауские артисты выступили в Латвии и Австрии

- Отметим, что на сцене филармонии «Wiener Musikverein», которая входит в тройку лучших концертных залов в Австрии и расположена на площади Карлсплац в Вене, австрийцы смогли посмотреть выступление мангистауских артистов с программой «Добро пожаловать, Наурыз!". Кроме того, присутствовавшие на концерте зрители наряду с традиционными песнями, кюями, национальными танцами смогли увидеть и различные обычая и традиции - беташар, айтыс девушек и парней, шашу и др. В нашем театрализованном представлении артисты неоднократно меняли сценические костюмы и демонстрировали великолепие разнообразной национальной одежды. В конце концерта артисты исполнили на бис наиболее понравившиеся произведения. Так, с 10 по 16 марта в Европе артисты отыграли четыре концерта, которые повысили статус культуры и искусства казахской нации, -сказал Абилкаир Байпаков.



Город с 823-летней историей тепло встретил мангистауских артистов. Кроме того, была организована масштабная экскурсия по основным достопримечательностям Риги: средневековые храмы, церковь Святого Петра, Рижский замок, Дом Черноголовых, Пороховую башню, а также по современным зданиям. Мы выражаем огромную благодарность Посольству Казахстана в Латвии, которое с первого дня прибытия показало гостеприимство и сумело своевременно и профессионально организовать запланированную поездку, - сказал Данияр Сагынгалиулы.



По словам спикера, с 10 по 17 марта артисты приняли участие в мероприятии, посвященном празднику Наурыз в Латвии и Австрии. 12 марта они выступили в концертном зале «Musikverein Wien» в столице Австрии - Вене, а 13 марта - на сцене библиотеки «Austrian National Library». 14 марта выступление состоялось на специальном мероприятии, организованном посольством Латвии в отеле «Mercure Riga Centre Hotel» в столице Латвии - Риге, а 15 марта - в концертном зале «VEF Kultūras Pils».Кроме того, артисты региона отметили Наурыз в столице Латвии - Риге, и подарили всем зрителям особое настроение. Директор Мангистауской областной филармонии им. Мурата Оскинбаева Данияр Сагынгалиулы отметил, что 14 марта артисты подарили Риге праздник Наурыз.На мероприятии выступил ансамбль домбристов Мангистауской областной филармонии имени Мурата Оскинбаева. В торжественном мероприятии приняли участие латвийские политические деятели, члены дипломатического корпуса, представители деловых кругов, СМИ, общественных и культурных организаций, а также казахи, проживающие в Латвии.