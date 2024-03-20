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Опубликовано: Сегодня, 16:58

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Мангистауские артисты выступили в Латвии и Австрии

Мангистауские артисты, в частности, фольклорный ансамбль «Акжарма» областной филармонии им.Мурата Оскинбаева и ансамбль танца «Жорга» по специальному приглашению Посольства Казахстана в Австрии и Латвии отправились в эти страны для участия в торжественном мероприятии, посвященном празднику Наурыз. Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщил руководитель управления культуры, архивов и документации Мангистауской области Абилкаир Байпаков.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
По словам спикера, с 10 по 17 марта артисты приняли участие в мероприятии, посвященном празднику Наурыз в Латвии и Австрии. 12 марта они выступили в концертном зале «Musikverein Wien» в столице Австрии - Вене, а 13 марта - на сцене библиотеки «Austrian National Library». 14 марта выступление состоялось на специальном мероприятии, организованном посольством Латвии в отеле «Mercure Riga Centre Hotel» в столице Латвии - Риге, а 15 марта - в концертном зале «VEF Kultūras Pils».


Мангистауские артисты выступили в Латвии и Австрии


- Отметим, что на сцене филармонии «Wiener Musikverein», которая входит в тройку лучших концертных залов в Австрии и расположена на площади Карлсплац в Вене, австрийцы смогли посмотреть выступление мангистауских артистов с программой «Добро пожаловать, Наурыз!". Кроме того, присутствовавшие на концерте зрители наряду с традиционными песнями, кюями, национальными танцами смогли увидеть и различные обычая и традиции - беташар, айтыс девушек и парней, шашу и др. В нашем театрализованном представлении артисты неоднократно меняли сценические костюмы и демонстрировали великолепие разнообразной национальной одежды. В конце концерта артисты исполнили на бис наиболее понравившиеся произведения. Так, с 10 по 16 марта в Европе артисты отыграли четыре концерта, которые повысили статус культуры и искусства казахской нации, -сказал Абилкаир Байпаков.

Кроме того, артисты региона отметили Наурыз в столице Латвии - Риге, и подарили всем зрителям особое настроение. Директор Мангистауской областной филармонии им. Мурата Оскинбаева Данияр Сагынгалиулы отметил, что 14 марта артисты подарили Риге праздник Наурыз.

Город с 823-летней историей тепло встретил мангистауских артистов. Кроме того, была организована масштабная экскурсия по основным достопримечательностям Риги: средневековые храмы, церковь Святого Петра, Рижский замок, Дом Черноголовых, Пороховую башню, а также по современным зданиям. Мы выражаем огромную благодарность Посольству Казахстана в Латвии, которое с первого дня прибытия показало гостеприимство и сумело своевременно и профессионально организовать запланированную поездку, - сказал Данияр Сагынгалиулы.

На мероприятии выступил ансамбль домбристов Мангистауской областной филармонии имени Мурата Оскинбаева. В торжественном мероприятии приняли участие латвийские политические деятели, члены дипломатического корпуса, представители деловых кругов, СМИ, общественных и культурных организаций, а также казахи, проживающие в Латвии.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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