Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 02 Апреля
+12...+11
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 446.56 KZT
  • €1 = 481.35 KZT
  • 1 RUB = 4.84 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 12:57

Просмотров: 231

В Актау состоялась годовая отчетная встреча депутатов маслихатов

В Актау состоялась годовая отчетная встреча депутатов областного и городского маслихатов с участием акима города Улугбека Тналиева. На совещании жители затронули вопросы вывоза мусора и расширения автомобильной дороги, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
В мероприятии приняли участие председатель Мангистауского областного маслихата Жанбырбай Матаев, депутаты областного и городского маслихатов, сотрудники акимата города и жители. На встрече депутаты маслихата отчитались о проделанной работе.

С участием депутатов городского маслихата с марта 2023 года было проведено 11 сессий и 6 заседаний комиссий. На заседании комиссии были затронуты вопросы расширения автомобильной дороги между 11–12 и 26–27 микрорайонами.

В настоящее время разрабатывается проект «Расширение и реконструкция автомобильной дороги №18 между микрорайонами 11–12, 11А-12А, 26-27, 28-28А, 29-29А, 31- Шығыс-1, 31А- Шығыс-2 и 31Б- Шығыс-3».

Кроме того, на собрании жители высказали свое недовольство работой компаний по вывозу ТБО.

- Мусор не вывозится вовремя. Контейнеры старые в изношенном состоянии. Почему этот вопрос не решается? - сказал житель Актау.

Аким города отметил, что компании, занимающиеся вывозом мусора, получили ряд предупреждений.

-
Проведено совещание с представителями компаний, занимающихся вывозом твердых бытовых отходов (ТБО). В настоящее время в городе действуют 8 таких компаний, которые были неоднократно предупреждены. Компании должны предоставлять качественные услуги, особенно учитывая своевременные платежи жителей. Жители решают сами, с какой компанией по вывозу твердых бытовых отходов заключать договор. Если компания, которая обслуживает жилой дом, не выполняет свои обязательства, жители имеют право заменить ее с согласия других жителей. Депутаты активно поднимают вопросы, выдвинутые на комиссией и населением, на очередных и внеочередных сессиях. Совместно с депутатами акимат города проводит системную работу. В настоящее время разработан специальный проект по улучшению инфраструктуры от 1 до 6 микрорайона, работы по которому начнутся после окончания отопительного сезона. Также ведется работа по благоустройству микрорайонов. На данный момент разработан проект по благоустройству 1, 4, 14, 22, 28А, 29 микрорайонов и строительству детских площадок. После прохождения экспертизы будут проведены соответствующие работы. В прошлом году при поддержке акима области и депутатов было установлено 400 скамеек и 400 мусорных урн на набережной города, - сказал аким города Улугбек Тналиев.


Годовая отчетная встреча депутатов областного и городского маслихатов продлится до 8 апреля. Встреча проводится по следующим адресам:

Микрорайоны - 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 12А,13,14, 15, «Самал», «Самал-1», «Самал-2». Встреча состоится 02.04.2024 в 18:00 в Мангистауском областном музыкально-драматическом театре им. Н. Жантурина

Микрорайоны - 16, 17, 18, 18А, 19, 19А, 20, 20А, 21, 22, 23, 24 «Көктем», 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 29А, 32А, 32Б, 33, 34, 35, 38 пройдет 03.04.2024 в 17:00 в Мангистауской областной универсальной библиотеке имени им. Кабиболлы Сыдиыкова

Все дома в селах Умирзак, жилых массивах «Оймаша», «Ақ желкен», «Рауан», Монтажное управление-3 состоится 04.04.2024 в 17:00 в селе Умирзак в средней школе №27

Микрорайоны- 30, 31, 31А, 31Б, 32В, «Толқын-1», «Толқын-2», «Шығыс-1», «Шығыс-2», «Шығыс-3» пройдет 08.04.2024 в 17:00 в микрорайоне Шығыс-2, №26 в ресторане «Жанұя».



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Aqtau_2023 (Посетители) Сегодня, 14:07
Разогнать всех депутатов, что они есть, что их нет одно и тоже.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика