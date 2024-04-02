В Актау состоялась годовая отчетная встреча депутатов маслихатов

- Мусор не вывозится вовремя. Контейнеры старые в изношенном состоянии. Почему этот вопрос не решается? - сказал житель Актау.



Проведено совещание с представителями компаний, занимающихся вывозом твердых бытовых отходов (ТБО). В настоящее время в городе действуют 8 таких компаний, которые были неоднократно предупреждены. Компании должны предоставлять качественные услуги, особенно учитывая своевременные платежи жителей. Жители решают сами, с какой компанией по вывозу твердых бытовых отходов заключать договор. Если компания, которая обслуживает жилой дом, не выполняет свои обязательства, жители имеют право заменить ее с согласия других жителей. Депутаты активно поднимают вопросы, выдвинутые на комиссией и населением, на очередных и внеочередных сессиях. Совместно с депутатами акимат города проводит системную работу. В настоящее время разработан специальный проект по улучшению инфраструктуры от 1 до 6 микрорайона, работы по которому начнутся после окончания отопительного сезона. Также ведется работа по благоустройству микрорайонов. На данный момент разработан проект по благоустройству 1, 4, 14, 22, 28А, 29 микрорайонов и строительству детских площадок. После прохождения экспертизы будут проведены соответствующие работы. В прошлом году при поддержке акима области и депутатов было установлено 400 скамеек и 400 мусорных урн на набережной города, - сказал аким города Улугбек Тналиев.

В мероприятии приняли участие председатель Мангистауского областного маслихата Жанбырбай Матаев, депутаты областного и городского маслихатов, сотрудники акимата города и жители. На встрече депутаты маслихата отчитались о проделанной работе.С участием депутатов городского маслихата с марта 2023 года было проведено 11 сессий и 6 заседаний комиссий. На заседании комиссии были затронуты вопросы расширения автомобильной дороги между 11–12 и 26–27 микрорайонами.В настоящее время разрабатывается проект «Расширение и реконструкция автомобильной дороги №18 между микрорайонами 11–12, 11А-12А, 26-27, 28-28А, 29-29А, 31- Шығыс-1, 31А- Шығыс-2 и 31Б- Шығыс-3».Кроме того, на собрании жители высказали свое недовольство работой компаний по вывозу ТБО.Аким города отметил, что компании, занимающиеся вывозом мусора, получили ряд предупреждений.Микрорайоны - 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 12А,13,14, 15, «Самал», «Самал-1», «Самал-2». Встреча состоится 02.04.2024 в 18:00 в Мангистауском областном музыкально-драматическом театре им. Н. ЖантуринаМикрорайоны - 16, 17, 18, 18А, 19, 19А, 20, 20А, 21, 22, 23, 24 «Көктем», 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 29А, 32А, 32Б, 33, 34, 35, 38 пройдет 03.04.2024 в 17:00 в Мангистауской областной универсальной библиотеке имени им. Кабиболлы СыдиыковаВсе дома в селах Умирзак, жилых массивах «Оймаша», «Ақ желкен», «Рауан», Монтажное управление-3 состоится 04.04.2024 в 17:00 в селе Умирзак в средней школе №27Микрорайоны- 30, 31, 31А, 31Б, 32В, «Толқын-1», «Толқын-2», «Шығыс-1», «Шығыс-2», «Шығыс-3» пройдет 08.04.2024 в 17:00 в микрорайоне Шығыс-2, №26 в ресторане «Жанұя».