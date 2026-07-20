Очереди на АГЗС и ремонт АНПЗ: как Мангистау борется с летним дефицитом сжиженного газа

В Центре общественных коммуникаций Мангистауской области состоялась пресс-конференция, ключевой темой которой стали меры по расширению доступа к сжиженному нефтяному газу. Власти объяснили причины возникновения очередей на автозаправочных станциях (АГЗС) и рассказали, когда ситуация в регионе стабилизируется, передаёт Lada.kz.

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Главные причины дефицита: ремонт завода и пик турсезона

На вопросы журналистов ответили руководитель управления предпринимательства и торговли региона Пікір Сансызбаев, замакима Актау Бекнур Балиұлы, а также заместители акимов Тупкараганского и Мунайлинского районов Саламат Ильджанов и Сериккали Канапин.

Мангистауская область остается одним из крупнейших потребителей автогаза в стране. Из 185 487 зарегистрированных в регионе автомобилей более трети – 103 918 единиц оснащены газобаллонным оборудованием. Ситуацию усложняет и неучтенный транспорт, только через местный порт в регион прибыло 22 354 автомобиля с транзитными номерами, большинство из которых также заправляются газом.

Базовый ежемесячный лимит для области составляет 18 тысяч тонн, но летом этого объема объективно не хватает. Текущий кризис спровоцирован наложением двух факторов:

Плановый ремонт Атырауского НПЗ. Предприятие стояло на ремонте с 25 июня по 15 июля. Хотя производство возобновилось 17 июля, на полную мощность завод выйдет только 20–21 июля. Наплыв туристов. С открытием купального сезона спрос на газ вырос на 15–20%. К морю и природным достопримечательностям (таким как Айракты) устремились тысячи отдыхающих из других областей Казахстана.

По данным мониторинга, из 102 проверенных АГЗС области очереди зафиксированы на 68.

«Очередь на АГЗС - это, к сожалению, системная сезонная проблема. В купальный сезон спрос возрастает вдвое: объемы, которые раньше реализовывались за сутки, сейчас раскупаются буквально за 2–3 часа. Для Актау на квартал выделено 17 280 тонн газа (около 5 750 тонн ежемесячно). Сейчас в городе стабильно работают порядка 35 АГЗС, хотя в обычное время их число превышает 50. Главный триггер нынешнего дефицита – ремонт Атырауского НПЗ, но поскольку завод уже возобновил работу, в ближайшее время ситуация полностью стабилизируется» - отметил заместитель акима города Актау Бекнур Балиулы.

Откуда везут топливо и сколько ждать?

На июль региону выделено 19 тысяч тонн газа (с учетом дополнительных объемов):

17 476 тонн – с КазГПЗ (Жанаозен);

524 тонны – с Атырауского НПЗ (из них 92 тонны уже отгружены, а с 20 июля регион начинает получать до 120 тонн ежесуточно);

1 000 тонн (дополнительно) – с завода СНПС «Актобемунайгаз».

Доставка из Актюбинской области сопряжена с логистическими сложностями: газ идет исключительно по железной дороге, требует 100% предоплаты, а весь цикл транспортировки занимает около 10 дней. Из этой партии в регион уже прибыло 432 тонны, оставшиеся 576 тонн ожидаются начиная с 21 июля. Всего же до конца июля Министерство энергетики планирует выделить Мангистау дополнительно еще около 2 тысяч тонн газа.

Представители местных акиматов отчитались о распределении квот и текущей обстановке на местах:

Актау: На город приходится 35 121 автомобиль с ГБО. Ежемесячно областной центр получает около 5 750 тонн (17 280 тонн на квартал).

Мунайлинский район: Здесь зарегистрировано порядка 25 тысяч машин на газе. Район получает 2 800 тонн ежемесячно плюс 180 тонн выделили дополнительно из Актобе. Ситуацию осложняет близость к Актау: многие горожане едут заправляться в район, увеличивая нагрузку на 26 действующих там АГЗС.

Тупкараганский район: На июль району выделено 1 100 тонн газа, которые поровну распределяются между всеми 62 зарегистрированными АГЗС (на данный момент фактически работают 6). Для снижения дефицита в район в пути находятся 36 тонн актюбинского газа, 33 тонн везут частные предприниматели из Атырау, и еще 94,5 тонны доп-объема поступит до конца месяца.

Контроль цепочки поставок и «серый» экспорт

Власти заверили, что жестко контролируют путь топлива от завода до пистолета на заправке. Мониторинговые группы во главе с заместителями акимов проверяют АГЗС дважды в день – днем и вечером.

«Специалисты отслеживают не просто разгрузку топлива, но и выезжают на место днем, чтобы убедиться, что станция открылась и реально отпускает газ населению, а не держит его «под ковром» или для продажи по талонам», - подчеркнул Пікір Сансызбаев.

При выявлении нарушений к работе подключается Департамент по защите и развитию конкуренции.

Отвечая на вопрос о возможной незаконной «миграции» топлива в другие регионы, он заявил, что таких фактов не зафиксировано. Весь объем КазГПЗ идет строго на нужды Мангистау. Более того, при текущих ценах вывозить газ в другие области автомобильным транспортом экономически нецелесообразно из-за высоких логистических расходов.

О ценах и слухах

В социальных сетях начали распространяться слухи, будто дефицит создан искусственно перед грядущим подорожанием. Чиновники эту информацию официально опровергли.

«Утвержденная цена на автогаз в регионе составляет 72 тенге за литр – это самая низкая стоимость по всему Казахстану. На сегодняшний день вопрос повышения цены не рассматривается. Решения по тарифам находятся в исключительной компетенции Министерства энергетики РК», - резюмировал руководитель управления предпринимательства и торговли Пікір Сансызбаев.

По прогнозам акимата, выход Атырауского НПЗ на полную мощность 20–21 июля и прибытие в регион железнодорожных цистерн с дополнительными объемами позволят полностью стабилизировать ситуацию на газовом рынке Мангистау в ближайшие дни.