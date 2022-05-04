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Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 18:49

Просмотров: 312

В Мунайлинском районе взыскали 173 миллиона тенге задолжностей за налог на транспорт

В Мунайлинском районе проводятся совместные рейды Департамента государственных доходов с сотрудниками дорожной полиции и акиматами сел по взысканию налоговой задолженности физических лиц на транспортные средства. На сегодня сумма долга перевалили за 173,5 млн тенге, передает Центр общественных
коммуникаций Мангистауской области.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
В Мунайлинском районе проводятся совместные рейды Департамента государственных доходов с сотрудниками дорожной полиции и акиматами сел по
взысканию налоговой задолженности физических лиц на транспортные средства. На сегодня сумма долга перевалили за 173,5 млн тенге.

По данным акимата Мунайлинского района, на имя 19 763 физических лиц зарегистрировано около 25 тысяч транспортных средств. С начала апреля в казну
района поступило 87 миллионов тенге транспортного налога. Однако в настоящее время мунайлинцы имеют задолженность по данному виду налога в размере 173 850 840 тенге.

Как отметил руководитель Управления доходов по Мунайлинскому району Кайрат Усенгалиев, для быстрого пополнения бюджета района и возмещения населением
транспортного налога проводятся такие совместные рейды.

- Налоговики с помощью дорожных полицейских на спецтехнике останавливают легковые автомобили, и если водитель не заплатил налог на железного коня, он
получает предупреждение. Однако, уже с 26 мая материалы на водителей, не уплативших транспортный налог, будут направляться судебным исполнителям для
принудительного взыскания, - пояснил Кайрат Усенгалиев.

С его слов, за последний месяц было проведено три таких совместных рейда.



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