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Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:32

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Пешком до Алматы: волонтеры из Актау собрали на жилье многодетной семье четыре миллиона тенге

Необычную акцию устроили два местных волонтера-энтузиаста Жалгас Садуов и Женис Канатбаев, сообщает центр общественных коммуникаций.

Фото предоставили в центре общественных коммуникаций региона
В рамках благотворительной акции парни отправились в пеший путь по городам Казахстана. Их цель - помочь многодетной матери с детьми-инвалидами приобрести собственное жилье.

По дороге молодые люди собирали пожертвования и обменивались вещами с жителями регионов.

Пешком до Алматы: волонтеры из Актау собрали на жилье многодетной семье четыре миллиона тенге


По задумке волонтеров, мяч, принадлежащий одному из детей многодетной семьи, должен быть обменян на что-то более ценное. И так до тех пор, пока не получится взять квартиру.

В Атырау им удалось обменять мяч на сумку и часы, которые успешно обменяли на кольцо в Уральске. Далее по дороге они встретили уральских дорожных полицейских, которым предложили кольцо взамен на другую вещь. Стражи порядка драгоценность брать не стали, а подарили парням наручные часы.

Пешком до Алматы: волонтеры из Актау собрали на жилье многодетной семье четыре миллиона тенге


Волонтеры за 39 дней смогли преодолеть путь до Алматы.

Пешком до Алматы: волонтеры из Актау собрали на жилье многодетной семье четыре миллиона тенге


Больше чем за месяц изначальная сумма на счете увеличилась с 1,5 до четырех миллионов тенге. Парни тем временем уже отправились в Талдыкорган. Вернувшись домой, они проведут аукцион все с той же целью. Вещи неравнодушных казахстанцев будут реализованы, и эти деньги многодетная семья сможет добавить к уже собранным средствам.




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